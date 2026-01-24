我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

U23亞洲盃決賽／中國不敵日本 仍創歷史最好成績

不斷更新／冬季風暴20州緊急狀態 預計這3市最嚴重

因傷退出澳網 兩屆冠軍大坂直美：心碎不已

中央社墨爾本24日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
大坂直美因腹部受傷，在個人第三輪賽事開打前宣布退出澳洲網球公開賽。(美聯社)
大坂直美因腹部受傷，在個人第三輪賽事開打前宣布退出澳洲網球公開賽。(美聯社)

日本網球名將大坂直美因腹部受傷，今天在個人第三輪賽事開打前宣布退出澳洲網球公開賽。曾獲兩屆澳網冠軍的大坂說，「這真的讓我心碎」。

法新社報導，大坂直美今天預定在墨爾本中央球場迎戰澳洲外卡選手殷格里斯（Maddison Inglis），但她在開賽前數小時，對外公布退賽消息。

身為大會女單第16種子的大坂直美在Instagram上表示：「我不得不做出這個艱難的決定，選擇退賽，好好處理上一場比賽後身體出現的問題。」

她說：「我原本非常期待能繼續打下去，這次征戰對我來說意義非凡，如今卻不得不在此止步，這真的讓我心碎。但我不能冒著讓傷勢惡化的風險，因為我希望能儘快重返球場。」

曾於2019年與2021年贏得澳網冠軍的大坂直美隨後向媒體表示，這次的傷勢她過去也曾發生過幾次。

她說：「我原本以為可以撐過去。上一場比賽時我就帶著疼痛上場，也以為只要在今天比賽前稍作休息，應該就能應付。但我一開始熱身，情況就明顯惡化了。」

這位28歲、育有一女的母親表示，她需要接受醫師進一步檢查。

儘管提前退賽，大坂直美仍在本屆賽事留下深刻印記。

她在首輪踏上拉佛球場（Rod Laver Arena）時，以一套大膽的「水母裝」亮相，在網路上迅速爆紅。她撐著白色陽傘、戴著同色系寬邊帽，並搭配一襲輕薄長紗，外罩一件無袖湖水綠洋裝，下身則是摺褶白色長褲，造型相當吸睛。

不過，大坂直美在第二輪比賽中捲入爭議，羅馬尼亞老將瑟絲蒂（Sorana Cirstea）不滿大坂直美在她兩次發球之間為自己高喊「加油」。

大坂直美的舉動招致網壇名將娜拉提洛娃（Martina Navratilova）與戴凡波（Lindsay Davenport）的批評，兩人指出，大坂未遵守「基本禮儀」，不應在對手發球時發出聲音。

大坂直美 澳洲網球公開賽 澳網

上一則

澳網／史上首位 約克維奇退荷蘭好手大滿貫400勝到手

下一則

U23亞洲盃決賽／中國不敵日本 仍創歷史最好成績

延伸閱讀

澳網／史上首位 約克維奇退荷蘭好手大滿貫400勝到手

澳網／史上首位 約克維奇退荷蘭好手大滿貫400勝到手
澳網／瓦林卡打滿5盤創史上首見紀錄 笑稱「喝酒」備戰下輪

澳網／瓦林卡打滿5盤創史上首見紀錄 笑稱「喝酒」備戰下輪
澳網／艾卡拉茲直落三輕取對手 晉級16強

澳網／艾卡拉茲直落三輕取對手 晉級16強
澳網／休息18小時再度上陣 吳芳嫺晉級女雙16強平個人最佳

澳網／休息18小時再度上陣 吳芳嫺晉級女雙16強平個人最佳

熱門新聞

洛杉磯湖人球星詹姆斯（LeBron James）22年來首次未能入選先發，但仍可能替補入選明星賽。路透

NBA明星賽先發名單出爐 詹姆斯連續21年紀錄中斷

2026-01-19 17:27
湖人以100億元出售後，卻因此讓巴斯家族的宮鬥浮上檯面，圖為在內鬥中勝出的珍妮・巴斯。 (美聯社)

NBA／湖人100億元出售案外案 巴斯家族宮鬥劇浮上檯面

2026-01-22 19:06
中國隊球員20日在比賽後與主教練安東尼奧·普切（右二）合影。（新華社）

3球完勝…U23男足亞洲盃 中國隊踢走越南首次進決賽

2026-01-20 13:52
烏克蘭選手奧利尼科娃。（路透）

澳網／處女秀惜敗衛冕冠軍 她將榮耀獻給烏克蘭前線老爸

2026-01-20 03:33
自由攀岩傳奇人物Alex Honnold將在24日挑戰徒手攀登台北101。（圖／Netflix提供）

攀岩高手霍諾德徒手攀登台北101 防「不幸墜落」Netflix曝措施

2026-01-23 00:40
日本好手大坂直美20日以「水母裝」造型，撐著白色陽傘、戴著紗帽進入澳網球場，再度以奇裝異服驚艷四座。歐新社

大坂直美「水母裝」吸睛造型亮相 澳網首輪旗開得勝

2026-01-20 14:01

超人氣

更多 >
2026國防戰略報告 中國不再列首要威脅 無一字提台灣

2026國防戰略報告 中國不再列首要威脅 無一字提台灣
霍諾德攀登台北101倒數時刻 緊急決定延期

霍諾德攀登台北101倒數時刻 緊急決定延期
鳳梨酥送膩了？台灣1古早味零食 日本人很愛

鳳梨酥送膩了？台灣1古早味零食 日本人很愛
張又俠落馬 學者：中共建軍以來最大震撼 不影響對台演訓

張又俠落馬 學者：中共建軍以來最大震撼 不影響對台演訓
引數百萬同情 亞裔男孩足球賽遭諷「非法移民」泣不成聲

引數百萬同情 亞裔男孩足球賽遭諷「非法移民」泣不成聲