澳網／休息18小時再度上陣 吳芳嫺晉級女雙16強平個人最佳

台灣網球好手吳芳嫺。(本報資料照片)

台灣網球好手吳芳嫺，於當地時間23日與日本 搭檔穗積繪莉，在澳網 女雙第二輪賽事於休息18小時再度提拍上陣，面對美俄組合桑塔馬利亞（Sabrina Santamaria）／科濟列娃（Mariia Kozyreva），最終僅花72分鐘就以6：2、6：3直落二勝出，挺進到16強賽後也追平吳芳嫺個人在大滿貫最佳成績。

吳芳嫺今年澳網與日本名將穗積繪莉搭檔出擊，前一天在首輪賽事碰上第11種子的俄羅斯組合赫羅馬切娃（Irina Khromacheva）／帕諾娃（Alexandra Panova）就一度陷入苦戰，雙方在拉鋸了三盤、130分鐘後，才由台日組合勝出。

在休息18個小時後，吳芳嫺／穗積繪莉23日上午再度提拍上陣，面對桑塔馬利亞／科濟列娃，在首盤台日組合就打出絕佳開局，兩度打破對手發球局後以6：2先下一城；第二盤兩人更是乘勝追擊，在前6局就3度破發得手，最終以6：3成功關門，挺進到16強賽。

吳芳嫺近四年在澳網、溫網與美網都曾有打進到女雙16強賽的紀錄，其中澳網是在2024年首度打進到16強賽，如果下一輪能再擊敗第8種子的澳洲 培瑞斯（Ellen Perez）／荷蘭史楚尤絲（Demi Schuurs）挺進8強，將能改寫個人在澳網和大滿貫賽的最佳成績。