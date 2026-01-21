網球／詹詠然要在澳網退休 大滿貫史上台灣第1人

我的頻道

中央社／台北21日電
詹詠然宣布退役。（圖／劉雪貞提供）
生涯拿過1座女雙、3座混雙大滿貫金盃的台灣網球好手詹詠然，獲澳洲網球公開賽邀請，預計於24日舉行意義非凡的退休儀式，成為首位獲得大滿貫邀請舉辦退休儀式的台灣球員。

現年36歲的詹詠然，曾在2017年拿下美網女雙冠軍，2018年獲得法網混雙冠軍，2019年更抱回法網、溫網混雙金盃，並且在2017年成為世界網壇的女雙球后。

詹詠然透過聲明稿表示：「回頭看，我對網球生涯沒有遺憾，對於過去在生涯過程當中發生不論是好的或是不好的、開心的難過的，過去的每一步經歷才塑造了現在的我。」

詹詠然透露，去年遇到澳網執行長泰利（Craig Tiley），「當時他關心我的論文進度也詢問我身體狀況，也了解到我可能有退休的打算後，徵詢我在澳網舉辦儀式的意願，最終我接受了他的提議，促成了這次澳網的退休之旅。」

從6歲開始接觸網球，10歲全家成為921大地震的受災戶，但在爸媽努力堅持下，依舊讓詹詠然持續網球之路，生涯女單最高世界排名第50名，女雙也拿過32座WTA等級冠軍。

詹詠然除了職業賽場表現出色外，她代表台灣參加了4屆奧運、5屆亞運，共獲得亞運5金3銀1銅，這都是詹詠然在網球奮戰30年的成就。

過去2年，詹詠然仍持續訓練試圖回到球場，但身體訓練強度，加上無法根治的「姿勢性心搏過速症（POTS）」，讓她明確知道「是時候了」。

雖然沒辦法再回到球場，詹詠然還是在球場外做足了另一個人生的準備，「我用澳網作為研究的論文，也順利在去年獲得博士學位，而且也考上了A級網球教練證，即便不能比賽，努力充實自我，把自己能夠準備的先準備好。」

今天抵達澳洲墨爾本的詹詠然感性地說：「回頭看才發現，原來澳網一直都影響我、開啟我的第一步，我相信這個結束也象徵著另一個新的人生開始，所以，我是帶著滿懷感激的心情回到澳網。」

