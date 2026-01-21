網球／36歲詹詠然宣布退役 將在澳網舉辦退休儀式

詹詠然宣布退役。(圖／劉雪貞提供)

台灣36歲的職業網球女將詹詠然，今天宣布正式退役，告別陪伴30年的網球；她也在今天啟程墨爾本，將在澳網 接受主辦單位舉辦的退休 儀式，正式和球迷告別。

詹詠然6歲接觸網球，2004年拿到澳網青少女雙打冠軍，2007年以17歲年紀轉入職業，生涯握有33座WTA金盃，包括2017年美網和「瑞士公主」辛吉絲打下個人唯一的大滿貫冠軍；她也是中華網球隊指標人物，生涯四度挑戰奧運、五度出征亞運，亞運更打下5金3銀1銅的輝煌戰功，包括2022年杭州亞運 和妹妹詹皓晴打下女雙金牌。

近兩年已淡出網壇，詹詠然早在24歲就被診斷有姿勢性心搏過速症（POTS），發作時會同時伴隨頭暈、視力模糊、無力、心悸等症狀，發球時球甚至會突然在眼前「消失」。病狀讓她放棄單打、專攻雙打，她透露說：「在過去的一年中都有一直在試著訓練，包括去年7月當我拿到博士學位後，其實也再拚了一波，測試自己的體能狀況，無奈在轉職業二十多年後，以及經過多次的治療與嘗試，身體已經無法穩定輸出長時間的職業賽季所需的高強度。」

決定告別職業選手生涯，回首30年的網球路，詹詠然心存感恩，「回頭看，我對網球生涯沒有遺憾，對於過去在生涯過程當中發生不論是好的或是不好的、開心的難過的，過去的每一步經歷才塑造了現在的我！」

雖沒辦法再回到球場，詹詠然仍在球場外做足了另一個人生的準備，「我用澳網做為研究的論文，也順利在去年完成並拿下了博士學位完成自我實現，而且也考上了A級網球教練證，即便不能比賽，也努力充實自我，把自己能夠準備的先準備好。」

她和澳網有很深緣份，包括2004年拿到澳網青少女雙打冠軍，以及2007年持外卡打進女雙決賽，成為第一組打進大滿貫決賽的台灣人，也創下從外卡打進決賽的紀錄，去年完成的博士論文也是透過訪問澳網的高層以及親身參賽所蒐集到的資料，因此去年美網遇到澳網執行長泰利（Craig Tiley），他了解詹詠然退休的打算後，徵詢在澳網舉辦儀式的意願，促成這次澳網退休之旅。

「澳網願意為我主辦退休儀式，雖然代表的是我的職業生涯的結束，但是回頭看才發現，原來澳網在每一條嶄新的路開始前，他們都是影響我、開啟我的第一步，我相信這個結束也象徵著另一個新的人生開始，所以，我是帶著滿懷感激的心情回到澳網！」詹詠然說。

目前詹詠然對未來還沒有仔細明確的規劃，但希望能有機會可以把自身多年來累積的經驗傳承回台灣，「但在那之前，我會更努力充實自我。」