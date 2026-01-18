澳網／球王、球后首日接棒登場 小蠻牛挑戰全滿貫紀錄

世界球后莎芭蓮卡。（路透）

年度第一場大滿貫澳網 點燃戰火，首日賽程白俄羅斯 「世界球后」莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）和西班牙球王「小蠻牛」阿爾卡拉斯 （Carlos Alcaraz）將在中央球場接連登場，45歲的大威廉絲（Venus Williams）也將在今天迎接首輪賽事。

阿爾卡拉斯已經握有美網、溫布頓和法網金杯，只差澳網就能集滿「全滿貫」，今年以頭號種子身分挑戰金杯，有機會以22歲的年紀挑戰前輩納達爾（Rafael Nadal）的最年輕全滿貫紀錄。

「我對金杯非常渴望，期待在這裡打下非常好的成績。」已握有6座大滿貫的阿爾卡拉斯表示，已經盡可能為澳網做好準備，很興奮迎接賽事的展開。他將在中央球場壓軸登場，碰世界排名79的地主沃爾頓（Adam Walton）。

墨爾本當地時間的中央球場晚場賽程由莎芭蓮卡擔綱，去年她打進決賽，但挑戰3連霸的最後一步敗給美國女將凱絲（Madison Keys）。今年球后將和持外卡的法國女將拉喬娜（Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah）進行首輪交鋒，剛在布里斯本女網賽連霸成功的莎芭蓮卡表示，開季有很好的起步，過去在澳網也打出不少好比賽，期待今年的新旅程。