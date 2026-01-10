布里斯本女網／謝淑薇雙打決賽62分鐘速勝 新年首站就奪冠

謝淑薇（右）10日與拉脫維亞搭擋奧斯塔朋科（左）在布里斯本女網賽雙打決賽，僅花62分鐘就以6：2、6：1直落二擊敗對手，開季首戰就奪冠。（路透）

台灣網球一姊謝淑薇 10日與拉脫維亞搭擋奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）在布里斯本女網賽雙打決賽，僅花62分鐘就以6：2、6：1直落二擊敗西班牙布克薩（Cristina Bucsa）／澳洲 培瑞斯（Ellen Perez），開季首戰就奪冠。

謝淑薇曾在2020年於布里斯本女網賽雙打奪冠，今年她與奧斯塔朋科再度搭擋出擊，並在新年首站就於布里斯本創下佳績，兩人一路過關斬將挺進到今天的決賽，並碰上布克薩／培瑞斯。

在開盤就兩度破發得手取得3：0領先後，謝淑薇／奧斯塔朋科僅花31分鐘就以6：2先下一城，第二盤兩人更是以秋風掃落葉之姿，開盤就取得4：0領先，最終以6：1成功奪冠，這也是謝淑薇WTA生涯第36座冠軍。

值得一提的是，謝淑薇之前累計在WTA巡迴賽場拿到36座女雙冠軍，共與9位不同搭檔攜手奪冠，其中以中國名將彭帥 的12冠最多、史翠可娃（BarboraStrycova）的10冠次之；奧斯塔朋科是謝淑薇第10位聯手高舉冠軍金盃的搭檔，重新擦亮「百搭天后」招牌。