網球／和約克維奇合作僅半年 墨瑞坦言「很失望」

記者曾思儒／即時報導
墨瑞和約克維奇只合作六個月就分道揚鑣。（美聯社）
「英國希望」墨瑞（Andy Murray）去年加入曾經的宿敵、塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）教練團，成為網壇大新聞，不過兩人只合作六個月就分道揚鑣，墨瑞透露很高興有這段經歷，但也承認感到「很失望」，沒能打出預期的成績。

38歲的墨瑞去年巴黎奧運後退役，結束球員身分三個月就加入小約團隊，但今年只打了澳網在內的六站比賽就結束合作關係。

墨瑞近期上「The Tennis Podcast」時提到，回頭看會高興自己有過這段旅程，「這是很棒的經驗，時間不長，但我全心投入。我很失望，可能沒讓他取得我想要的成果。」

「這是很好的機會，因為我覺得我遲早會想當教練，如果我沒接受這份工作，我認為這真的很有趣、可以學習到很多，我可能會後悔。」墨瑞說。

約克維奇澳網打退先任球王、西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）挺進四強，但過程中左腿受傷，四強賽沒能打完就傷退，讓德國澤瑞夫（Alexander Zverev）晉級決賽；小約傷癒回歸後，卡達公開散和印地安泉名人賽都是第一場落敗，邁阿密名人賽打進決賽但敗給捷克小將門西克（Jakub Mensik）。

墨瑞原本計畫和約克維奇法網繼續攜手，但紅土賽季前兩站蒙地卡羅和馬德里都首戰落馬後，兩人5月就結束合作。

「一開始一切都很順利，不幸的事他在澳洲受傷，但我親眼目睹他在那屆比賽打出不可思議的內容。」墨瑞回憶說，小約澳網後經歷辛苦的幾個月，對本人和團隊都是，但自己也從中學習到很多，和小約團隊也建立了很好的關係。

