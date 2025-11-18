網球／辛納、小蠻牛ATP年終賽對決 義大利超過670萬人收看

我的頻道

記者曾思儒／即時報導
辛納和阿爾卡拉斯在剛落幕的ATP年終賽決賽碰頭。(歐新社)
辛納和阿爾卡拉斯在剛落幕的ATP年終賽決賽碰頭。(歐新社)

網壇「絕代雙驕」辛納（Jannik Sinner）和西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）在剛落幕的ATP年終賽決賽再碰頭，話題對決創下義大利網球轉播的最高收視紀錄，電視收看觀眾就超過670萬人，加上數位媒體的觀看人數超過700萬人，超過2023年的660萬全國紀錄。

2023年的紀錄主角也是辛納，當時他的對手是塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）；今年在義大利杜林舉辦的年終賽，辛納以地主和衛冕軍身分參賽，順利打進最後決賽，和確定登上「年終球王」的阿爾卡拉斯上演本季第6度碰頭，再度吸引球迷目光。

今年兩人6度對決都是在決賽，包括法網、溫布頓和美網的接連碰頭，阿爾卡拉斯法網演出驚天逆轉，辛納溫布頓報仇斷對手連霸，不過「小蠻牛」美網登頂也粉碎辛納衛冕夢。

ATP年終賽再碰頭，最終辛納以7：6（7：4）、7：5完成衛冕，收下和阿爾卡拉斯16度對決的第6勝，也將自己室內硬地連勝場次推進到31場，同時收穫破紀錄的507萬1千美元冠軍獎金。

年終賽決賽打破義大利網球收視率紀錄，辛納身為指標球員是主要原因之一，同胞球星穆塞蒂（Lorenzo Musetti）、科博利（Flavio Cobolli）和德爾德里（Luciano Darderi）也有功勞。

