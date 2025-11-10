ATP年終賽／年終球王爭奪戰開打 阿爾卡拉斯首戰退澳洲小野兔

阿爾卡拉斯在ATP年終賽首戰告捷。（美聯社）

冠軍獎金破紀錄的ATP年終賽在義大利 杜林點燃戰火，「西班牙小蠻牛」阿爾卡拉斯 （Carlos Alcaraz）首戰以7：6（7：5）、6：2擊敗澳洲「小野兔」德米納爾（Alex de Minaur），生涯首次在年終賽第一戰開紅盤， 也保住爭奪「年終球王」機會。

阿爾卡拉斯巴黎名人賽爆冷首戰出局，讓球王寶座回到義大利好手辛納 （Jannik Sinner）手中，不過他年終賽仍列頭號種子。辛納去年年終賽打下金盃，今年尋求衛冕也有保分壓力，不過阿爾卡拉斯若能打進決賽，不論辛納表現如何，「西班牙小蠻牛」都能成為年終球王。

順利開出紅盤，阿爾卡拉斯提到，年終賽是巡迴賽中最棒的賽事之一，「我們要和世界最佳球員交手，這可以顯示出這賽事的難度和重要性。」

「過去幾年，我一直很難在年尾保持動力，今年有點不同，我為此感到自豪，我正在做正確的事情，讓自己有機會贏下這場賽事。」阿爾卡拉斯說。

年終賽只有年度積分前8的選手可參加，和阿爾卡拉斯同組的還有美國弗里茲（Taylor Fritz）和地主穆塞蒂（Lorenzo Musetti），分組循環後前2名將可晉級最後4強；另組由辛納領銜，還有德國金童澤瑞夫（Alexander Zverev）、美國謝爾頓（Ben Shelton）和加拿大阿里辛（Felix Auger-Aliassime）。