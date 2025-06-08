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法網／連贏20盤卻輸最後3盤 辛納失冠：今晚不會太好睡

記者陳宛晶／即時報導
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辛納對於法網決賽的結果感到心碎。(美聯社)
辛納對於法網決賽的結果感到心碎。(美聯社)

先取兩盤，也曾出現3個冠軍點，世界球王辛納（Jannik Sinner）曾經距離冠軍那麼近，卻成為最終失意的一方，這場法國網球公開賽歷時近5個半小時的男單決賽落幕後，辛納坦言：「我今晚不會睡得太好。」

西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）先輸兩盤，倒趕三盤，以4：6、6：7（4：7）、6：4、7：6（7：3）、7：6（10：2）逆轉奪冠，生涯與辛納的對戰握有8勝4敗，且推進對戰5連勝。

辛納表示，「我很開心可以打出如此高水準的對戰，可以成為這場比賽的一部分，也對這次法網之旅依然感到滿意，只是這個決賽結局令人心碎。」

辛納表示，自己多次說過，從職業生涯展開的那一天開始，從沒想過自己有一天可以站在這個位置，也不敢夢想，「但我現在可以在這裡，打出法網史上最長的決賽，結局當然令人受傷，但另一方面來說，我不能再哀怨下去了。」

辛納在晉級路上6戰全數直落三取勝，決賽同樣先取兩盤，寫下一項悲傷的紀錄，他是開放年代以來第一位在大滿貫賽贏得前20盤最終卻未奪冠的選手。

法網 阿爾卡拉斯

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