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網球／阿爾卡拉斯戰勝辛納 首奪ATP1000羅馬大師賽冠軍

中新社／北京19日電
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ATP 1000羅馬大師賽男子單打決賽18日舉行，由西班牙名將阿爾卡拉斯首奪賽會冠軍。（歐新社）
ATP 1000羅馬大師賽男子單打決賽18日舉行，由西班牙名將阿爾卡拉斯首奪賽會冠軍。（歐新社）

在當地時間18日舉行的男子職業網球選手協會（ATP）1000羅馬大師賽單打決賽中，西班牙名將阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）直落兩盤戰勝世界排名第一的義大利名將辛納（Jannik Sinner），首奪賽會冠軍。

在前一代男子網壇「三巨頭」費德勒（Roger Federer）、納達爾（Rafael Nadal）和約克維奇（Novak Djokovic）逐漸淡出賽場後，阿爾卡拉斯和辛納兩位「00後」小將嶄露頭角，已成為新一代領軍人物。

本站比賽是辛納解禁復出後的首場比賽。今年2月，世界反興奮劑機構（WADA）宣布，辛納因2024年3月兩次被檢測出違禁物質類固醇氯睾酮陽性被禁賽三個月。

義大利網球名將辛納18日獲得ATP 1000羅馬大師賽男子單打亞軍。（路透）
義大利網球名將辛納18日獲得ATP 1000羅馬大師賽男子單打亞軍。（路透）

兩位選手在首盤便針鋒相對，辛納在第5局挽救破發點後艱難保發，阿爾卡拉斯在第12局化解兩個盤點並保發，又在「搶七」大戰中以7：5勝出，先下一城。第二盤，阿爾卡拉斯延續了強勢發揮，展現了出色的防守能力，連續破發兩局後一度以5：0領先，辛納追回一局後，阿爾卡拉斯拿下發球勝賽局，以6：1勝出，取得對辛納的四連勝。

這是阿爾卡拉斯的第七個大師賽冠軍。他也集齊了四項紅土大賽（蒙特卡洛大師賽、馬德里大師賽、羅馬大師賽和法國網球公開賽）的冠軍。

賽後受訪時，阿爾卡拉斯表示：「我很高興再見到辛納，他在三個月沒參賽的情況下進入決賽，這肯定很不容易。」談及勝利，阿爾卡拉斯感到自豪，認為自己全場保持專注，堅決貫徹了戰術。接下來，他將參加法國網球公開賽，羅馬的勝利讓他對成功衛冕充滿信心。

此前舉行的女子網球選手協會（WTA）1000羅馬站單打決賽中，義大利選手鮑里妮（Jasmine Paolini）以2：0力克美國名將高芙（Coco Gauff），首奪羅馬站冠軍。鮑里妮單雙打雙線作戰，她還攜手同胞艾拉妮（Sara Errani）獲得雙打冠軍，在主場成功衛冕。

本站比賽過後，本賽季第二項大滿貫賽事法網將於巴黎啟幕。在羅馬站晉級女單四強的中國名將鄭欽文將以女單8號種子的身分出戰。

阿爾卡拉斯 義大利 納達爾

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