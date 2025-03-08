網球／詹皓晴攜庫德梅托娃 晉級印地安泉網賽16強

台灣網球選手詹皓晴（左）與俄羅斯搭檔庫德梅托娃（右）在印地安泉網賽女雙首輪逆轉勝，晉級16強。（中央社／劉雪貞提供）

台灣網球選手詹皓晴與俄羅斯 搭檔庫德梅托娃7日在印地安泉網賽女雙首輪，以2比6、6比3、10比6逆轉擊敗西班牙的布克薩與日本 的加藤未唯，晉級16強。

中央社報導，國際女子網球協會（WTA）千分等級的印地安泉網賽與同等級邁阿密站賽事，被稱為北美「陽光雙賽」，本周先登場的印地安泉網賽，3名台灣女將在女雙分頭出擊。

詹皓晴與俄羅斯好手庫德梅托娃（Veronika Kudermetova）繼續合作，為大會第6種子，首輪出戰西班牙的布克薩（Cristina Bucsa）與日本的加藤未唯。

「台俄聯軍」首盤頭尾發球局失守，以2比6讓出後，次盤連保帶破、一口氣連拿5局，面對對手後段展開反擊，「台俄聯軍」頂住壓力，以6比3扳回一城。

進入超級搶10，「台俄聯軍」一開始就以3比0領先，隨後穩紮穩打，以10比6贏得勝利，闖進16強後，接下來將出戰美國的馬蒂內茲（Nicole Melichar-Martinez）與匈牙利的巴波斯（Timea Babos）。

另外，謝淑薇 去年與比利時搭檔梅丹斯（Elise Mertens）在印地安泉網賽摘冠，尋求衛冕的謝淑薇今年改搭中國選手張帥，首輪對手為日本組合穗積繪莉與青山修子。

至於吳芳嫺開季至今與中國搭檔蔣欣玗3度挺進決賽、抱回2冠，首輪將迎戰中國組合楊釗煊與徐一璠，兩組人馬繼上一站杜拜網球賽後，再度在首輪狹路相逢。