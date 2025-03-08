我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

哈薩克機場驚傳挾持人質 前拳擊手空手奪白刃救人

NBA湖人將作客塞爾提克「世仇之戰」 平均票價逼史上最高

網球／詹皓晴攜庫德梅托娃 晉級印地安泉網賽16強

體育新聞組／綜合報導
台灣網球選手詹皓晴（左）與俄羅斯搭檔庫德梅托娃（右）在印地安泉網賽女雙首輪逆轉勝，晉級16強。（中央社／劉雪貞提供）
台灣網球選手詹皓晴（左）與俄羅斯搭檔庫德梅托娃（右）在印地安泉網賽女雙首輪逆轉勝，晉級16強。（中央社／劉雪貞提供）

台灣網球選手詹皓晴與俄羅斯搭檔庫德梅托娃7日在印地安泉網賽女雙首輪，以2比6、6比3、10比6逆轉擊敗西班牙的布克薩與日本的加藤未唯，晉級16強。

中央社報導，國際女子網球協會（WTA）千分等級的印地安泉網賽與同等級邁阿密站賽事，被稱為北美「陽光雙賽」，本周先登場的印地安泉網賽，3名台灣女將在女雙分頭出擊。

詹皓晴與俄羅斯好手庫德梅托娃（Veronika Kudermetova）繼續合作，為大會第6種子，首輪出戰西班牙的布克薩（Cristina Bucsa）與日本的加藤未唯。

「台俄聯軍」首盤頭尾發球局失守，以2比6讓出後，次盤連保帶破、一口氣連拿5局，面對對手後段展開反擊，「台俄聯軍」頂住壓力，以6比3扳回一城。

進入超級搶10，「台俄聯軍」一開始就以3比0領先，隨後穩紮穩打，以10比6贏得勝利，闖進16強後，接下來將出戰美國的馬蒂內茲（Nicole Melichar-Martinez）與匈牙利的巴波斯（Timea Babos）。

另外，謝淑薇去年與比利時搭檔梅丹斯（Elise Mertens）在印地安泉網賽摘冠，尋求衛冕的謝淑薇今年改搭中國選手張帥，首輪對手為日本組合穗積繪莉與青山修子。

至於吳芳嫺開季至今與中國搭檔蔣欣玗3度挺進決賽、抱回2冠，首輪將迎戰中國組合楊釗煊與徐一璠，兩組人馬繼上一站杜拜網球賽後，再度在首輪狹路相逢。

日本 謝淑薇 俄羅斯

上一則

MLB／柯爾手肘不適要檢查 洋基陷入傷兵惡夢

下一則

NBA／「假牙」被打飛 懷特：不該忘記看牙醫

延伸閱讀

不只7歲兒曝光 周董幫女兒剪頭髮「好有愛」 衝微博熱搜

不只7歲兒曝光 周董幫女兒剪頭髮「好有愛」 衝微博熱搜
杜拜女網／又敗給美捷組合 謝淑薇雙打收下亞軍

杜拜女網／又敗給美捷組合 謝淑薇雙打收下亞軍
杜拜女網賽／謝淑薇晉女雙決賽 再戰澳網冠軍組合

杜拜女網賽／謝淑薇晉女雙決賽 再戰澳網冠軍組合
澳網／頒獎典禮拿錯獎盤 謝淑薇坦言不開心：希望下次能拿大獎盃

澳網／頒獎典禮拿錯獎盤 謝淑薇坦言不開心：希望下次能拿大獎盃

熱門新聞

已經去世的涉賭美國職棒大聯盟MLB安打王羅斯。(美聯社)

川普力挺涉賭MLB安打王羅斯 喊話赦免但內容不明

2025-03-01 14:59
大谷翔平2月28日在春訓練球。(美聯社)

MLB／惡整教頭後收「回禮」 大谷開車門滿滿彩色小球滾出來

2025-03-01 01:30
瑞典撐竿跳名將杜普蘭提斯2月28日以6公尺27公分的成績，再度打破自己保持的男子撐竿跳世界紀錄。(擷自YouTube@Total Running Productions)

撐竿跳6米27 「瑞典鳥人」第11次刷新自己的世界紀錄

2025-03-01 03:45
NBA洛杉磯湖人隊。

NBA／湖人將作客塞爾提克「世仇之戰」 平均票價逼近史上最高

2025-03-07 23:05
陳傑憲的發言被上了不同字幕。圖/翻攝自YT

陳傑憲講中華隊字幕卻變台灣隊 華視聲明「不認有錯」

2025-03-02 09:49
球星柯瑞第四節成焦點人物，他一次快攻後單手爆扣，上演暌違6年的灌籃。(美聯社)

NBA／6年來首灌驚艷全場 柯瑞親口宣布：生涯最後一灌

2025-03-02 03:07

超人氣

更多 >
洗碗機達人：5件絕不會做的事

洗碗機達人：5件絕不會做的事
死因找到了…妻子染疫去世一周後 金哈克曼死於心臟病

死因找到了…妻子染疫去世一周後 金哈克曼死於心臟病
杭特‧拜登獲特赦後負債累累 沒有固定住所

杭特‧拜登獲特赦後負債累累 沒有固定住所
今年這項退稅選擇取消了 但不算壞消息

今年這項退稅選擇取消了 但不算壞消息
下一對王菲謝霆鋒…傳明星情侶「世紀復合」 網狂猜這對

下一對王菲謝霆鋒…傳明星情侶「世紀復合」 網狂猜這對