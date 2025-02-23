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杜拜女網／又敗給美捷組合 謝淑薇雙打收下亞軍

記者劉肇育／綜合報導
杜拜女網賽雙打決賽，謝淑薇(左一)與拉脫維亞搭檔奧斯塔朋科（左二）攜手出擊，不敵捷克絲妮柯娃（右二）／美國湯森（右一），以亞軍作收。(取材自「Go！台灣網球！」臉書)
杜拜女網賽雙打決賽，謝淑薇(左一)與拉脫維亞搭檔奧斯塔朋科（左二）攜手出擊，不敵捷克絲妮柯娃（右二）／美國湯森（右一），以亞軍作收。(取材自「Go！台灣網球！」臉書)

台灣網球一姊謝淑薇在WTA 1000等級的杜拜女網賽雙打決賽，與拉脫維亞搭檔奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）攜手出擊，面對澳網女雙決賽擊敗她們的捷克絲妮柯娃（Katerina Siniakova）／美國湯森（Taylor Townsend），最終再以6：7（5：7）、4：6敗下陣來，以亞軍作收。

謝淑薇本季改與奧斯塔朋科搭檔出擊，並且在澳網就闖進到女雙決賽，只可惜最終敗在絲妮柯娃／湯森手中，以亞軍成軍作收，而兩人本周在杜拜女網賽一路過關斬將，又在決賽與絲妮柯娃／湯森狹路相逢。

兩組人馬再度交鋒，在首盤就打得相當拉鋸，謝淑薇／奧斯塔朋科在第11局破發後，第12局一度有機會在發球局先搶下首盤，不過三個盤末點都遭到對手化解還遭到破發，雙方也進入搶七局，並由絲妮柯娃／湯森以7：5先下一城。

第二盤絲妮柯娃／湯森乘勝追擊，開盤後一度取得5：1聽牌優勢，不過謝淑薇／奧斯塔朋科也展現韌性，在背水一戰的情況下連追3局，只可惜在第10局對手發球局未能拿下分數，以4：6敗下陣來，以亞軍作收。

謝淑薇 澳網

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