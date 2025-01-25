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澳網／腿傷退賽錯過100勝 約克維奇：明年沒理由不來

記者劉肇育／綜合報導
約克維奇在澳網男單4強賽，因為腿傷決定退傷。(路透)
約克維奇在澳網男單4強賽，因為腿傷決定退傷。(路透)

前世界球王約克維奇（Novak Djokovic）在澳網男單4強賽面對澤瑞夫（Alexander Zverev），在首盤被對手於搶七局拿下後，因為腿傷決定退傷，不僅無緣挑戰生涯第11座澳網冠軍，也讓個人在澳網的勝場停止在99場，賽後他也強調未來將會繼續力拚更多座冠軍，明年也沒有理由不再來到墨爾本。

生涯已經10度在澳網封王的約克維奇，在今年澳網前已經在此累積拿下94勝，只要今年澳網能打進到決賽就能成為繼費德勒之後，第二位創下百勝紀錄的球員，而他在前5輪賽事都精采取勝，包括8強賽擊落前球王阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）後，約克維奇的勝場數也來到99勝。

不過這次帶著腿傷出賽的約克維奇，在四強賽面對澤瑞夫，再度出現腿部不適的狀況，最終在首盤被對手拿下後，他也選擇退賽，不僅勝場數停止在99勝，還在離場時遭到球迷噓聲對待。針對球迷的不滿，約克維奇說：「我不知該說什麼，球迷花錢買票來到這，期待一場精采比賽，但他們沒能如願，從這角度我可以理解他們，但我真的盡力去理解他們，我不確定他們是否理解我，或是他們是否願意理解我。」

對於今年無法在澳網畫下完美句點，約克維奇賽後也難掩失望，他直言傷病一直都運動員生涯最大的敵人，「我不會因為今年在準決賽退賽，就忘記我在這裡創下的那些令人難以置信的記憶、成果和成就，在澳洲的一切將永遠留在我腦中或是心中，尤其這裡是作為我大滿貫生涯成績最優秀的一站賽事。」

對於37歲的自己明年是否會再踏上澳網賽場，約克維奇雖然沒有正面回應，但他也強調自己如果保持健康，沒有不來的理由，「如果我能保持健康、動力，我就沒有理由不來，我會繼續走下去，繼續力拚更多座冠軍。」

談到這次迫使他退賽的肌肉撕裂傷，約克維奇也指出儘管藥物和物理治療能夠帶來一些幫助，但對於現階段的他來說仍是相當大的考驗，四強賽也是在努力嘗試過後才會做出退賽決定，即使第一盤最終由他拿下，仍會考慮因傷退賽，「我知道即使我贏了第一盤，對我來說也會是一場苦戰，因為誰也不知道今天會打兩個小時還是三、四個小時。」

約克維奇24日在澳網準決賽中傷退，無緣爭冠。(路透)
約克維奇24日在澳網準決賽中傷退，無緣爭冠。(路透)

澳網 約克維奇 阿爾卡拉斯

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