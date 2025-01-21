澳網／澤瑞夫死裡逃生闖4強 等小約、小蠻牛焦點對戰

澤瑞夫澳網晉級4強，追平去年締造的個人最佳成績。（美聯社）

名列澳網 第2種子的德國 金童澤瑞夫（Alexander Zverev），今天上演死裡逃生戲碼，最終掌握住前兩盤「搶7」，以4盤拍下列12種子的美國對手保羅（Tommy Paul），晉級4強追平去年締造的個人最佳成績，下戰將強碰塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）和西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯 （Carlos Alcaraz）之間的勝家。

率先登場的男單8強賽就殺得天昏地暗，首盤第11局澤瑞夫發球局先遭破，但保羅關鍵的盤末發球局也失守，進入「搶7」反由澤瑞夫以7：1先下一城。

第二盤戰況和第一盤相似，澤瑞夫又是先遭破發的一方，但保羅3：0的領先沒能保住，有機會拿下盤數的第9局遭到回破，澤瑞夫死裡逃生將戰局逼到「搶7」，且直接連拿7分，兩盤打完以7：6（7：1）、7：6（7：0）取得盤數「聽牌」優勢。

保羅第三盤沒再讓機會溜走，兩度破發下以6：2扳回一城，但第四盤自己成連續遭破發的一方，讓澤瑞夫連下5局取得絕對優勢，儘管接續保羅的發球局錯過第一個賽末點，第7局的第2個賽點也沒把握，但也在瓦解2個破發點下出現自己第3個賽點，最終以「再見愛司」收穫勝利，拿下3小時又28分鐘激戰勝利。

繼2020年和去年再闖澳網4強，澤瑞夫誠實說，前兩盤對手打得更好，應該是自己要陷入盤數0：2落後，直到第四盤才打出自己最好表現，但仍開心能再度走到最後4強。

澤瑞夫還笑說，知道晚場的小約和阿爾卡拉斯之戰是幾天的焦點對決，但仍享受在中央球場出賽的感覺。