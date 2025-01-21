澳網／最強「幸運輸家」不敵斯威雅蒂 德國女將利斯止步8強

莉絲(左)與斯威雅蒂勝負出爐。（美聯社）

德國 23歲女將利斯（Eva Lys）世界排名128，從會外賽幸運遞補進入會內賽後連贏3場，成為首位闖進澳網 16強的「幸運輸家」，但她20日敗給波蘭名將斯威雅蒂（Iga Swiatek），無緣續寫歷史。

中央社引述法新社報導，斯威雅蒂世界排名第二，迄今拿下5座大滿貫女單后冠，21日以6：0、6：1直落二擊敗利斯，晉級女單8強。

斯威雅蒂下一輪將對上美國選手納瓦洛（EmmaNavarro），爭奪4強賽席次。

利斯世界排名第128，本屆澳網會外賽最後一輪吞敗，本來已訂好機票準備打包回家。

但第13種子俄羅斯 女將卡琳斯卡婭（AnnaKalinskaya）在澳網首輪開打前退賽，利斯取得會內賽資格，成為了「幸運輸家」（Lucky loser，意指雖然輸球，但卻幸運地遞補繼續參賽的球員）。

之後，利斯寫下歷史，成為網壇公開年代（Openera）以來首位以「幸運輸家」身分闖進澳網第4輪的女單選手。

利斯受訪時表示：「這是一個瘋狂的故事，發生地如此迅速。這些日子已完全改變我的人生。」