我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

終結出生公民權外 川普上任首日簽署了哪些行政命令？

川普「完全赦免」國會暴亂案被告 裴洛西：侮辱司法

澳網／3盤大戰勝出 衛冕者謝淑薇女雙再闖4強

記者曾思儒／即時報導
謝淑薇。（新華社資料照片）
謝淑薇。（新華社資料照片）

去年包辦澳網女雙、混雙金盃的台灣「一姊」謝淑薇，混雙雖衛冕失利，仍有機會捍衛女雙金盃，當地時間21日她和女雙世界排名第8的拉脫維亞搭檔奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）歷經3盤苦戰，以6：2、5：7、7：5力退烏克蘭柯莉塞娃（Marta Kostyuk）／羅馬尼亞魯斯（Elena-Gabriela Ruse），4強門票到手，離連霸和生涯第8座大滿貫女雙后座只差最後2勝。

謝淑薇去年和比利時搭檔梅騰絲（Elise Mertens）打下澳網女雙金盃，奧斯塔朋科正是決賽隔網較勁的對手，今年兩人聯拍組成大會第3種子，前三輪都以直落2勝出，21日碰烏羅組合又在第2局就破了魯斯發球局，儘管第4局錯過3個破發機會，奧斯塔朋科個人第2個發球局也瓦解4個破發危機，將領先擴大到4：1。

第6局第3種子再度破發成功，儘管謝淑薇的盤末發球局遭突破，第8局台拉組合立刻連拿3分，加上對手雙發失誤直接送出首盤最後一分，讓第3種子以6：2先下一城。

第二盤呈現破發大戰，奧斯塔朋科第一個發球局就失守，第4局到第8局雙方更都互破發球局；局數5：5時謝淑薇發球出現雙發失誤又出現危機，對手再度破發後取得6：5優勢，並以7：5扳平盤數。

決勝盤謝淑薇在第7局先遭破發，所幸隔局馬上回破，5：5時謝淑薇再頂住壓力順利保發，加上奧斯塔朋科第12局依舊發揮強勢的底線抽球，關鍵時刻破發成功，最終就在謝淑薇「再見截擊」下以7：5拿下2小時又20分鐘大戰勝利。

台拉組合的4強對手已經出爐，去年年終賽奪冠的加拿大布洛夫絲基（Gabriela Dabrowski）／紐西蘭羅莉芙（Erin Routliffe）直落2出線，4強賽將上演第2種子出戰第3種子戲碼。

謝淑薇 澳網 烏克蘭

上一則

MLB／道奇教頭去年許願聖誕禮物 先發牛棚打者全到手

下一則

棒球／私訊女粉「會腿軟的」台選手林立被勒索250萬台幣封口費

延伸閱讀

澳網／高芙遭淘汰 西班牙女將芭多薩首闖大滿貫4強

澳網／高芙遭淘汰 西班牙女將芭多薩首闖大滿貫4強
澳網／混雙止步第二輪 謝淑薇捍衛女雙金盃

澳網／混雙止步第二輪 謝淑薇捍衛女雙金盃
澳網／直落2退13種子 謝淑薇女雙8強就位

澳網／直落2退13種子 謝淑薇女雙8強就位
澳網／連霸開紅盤 謝淑薇逆轉勝闖女雙第二輪

澳網／連霸開紅盤 謝淑薇逆轉勝闖女雙第二輪

熱門新聞

美國選手納瓦洛。 歐新社

打3盤擒伏加博闖澳網女單16強 美國女將歸功富爸爸

2025-01-18 16:46

超人氣

更多 >
川普將發移民政策10道行政令 取消出生公民權

川普將發移民政策10道行政令 取消出生公民權
這兩道海鮮料理 大廚：在餐廳不要點

這兩道海鮮料理 大廚：在餐廳不要點
直播／總統副總統就職典禮 眾人步出國會大廈

直播／總統副總統就職典禮 眾人步出國會大廈
新政府一上台 馬斯克的政府效率部就挨告

新政府一上台 馬斯克的政府效率部就挨告
川普就職演說：解放日開啟美國「黃金年代」

川普就職演說：解放日開啟美國「黃金年代」