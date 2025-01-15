澳網／鄭欽文爆冷出局：沒有好身體沒辦法完整發揮

鄭欽文澳網爆冷門淘汰。（路透）

正賽第四天，一場0：2的失利後，賽會五號種子、巴黎奧運 女單冠軍鄭欽文 結束了2025年澳洲網球公開賽之旅。從去年的賽會亞軍到今年止步女單第二輪，作為當下中國網壇最耀眼的明星，鄭欽文的意外出局堪稱開賽以來最大冷門。

整場比賽，鄭欽文難以在場上找到流暢的節奏，在接發、反手、網前等各方面暴露問題，引以為傲的發球也不在最佳狀態。 與其相反，她的對手、世界排名第97位、36歲的德國老將謝格蒙（Laura Siegemund）有備而來，戰術多變而充滿侵略性，最終令勝利的天平倒向了自己。

傷病，是鄭欽文賽後復盤的關鍵詞。去年，鄭欽文在大滿貫、奧運、女子網球選手協會（WTA）1000級賽事和年終總決賽等各類賽事均取得重要突破，高強度的參賽也讓她的疲勞值持續纍積。在澳網 開賽前的採訪中，鄭欽文就表示自己去年一直在與小傷小病作鬥爭，學著與傷病共處。「隨著年齡愈來愈大，我感受到自己身體的變化，不能像過去一樣想練多久練多久，需要在身體健康和訓練時長中做出抉擇，找到更好的平衡。」

亮相澳網賽場以來，鄭欽文的右手臂一直佩戴著護肘。鄭欽文稱，自己是帶傷作戰，團隊曾建議她放棄今年澳網，但她不願錯過征戰大滿貫的機會。

「我其實也想知道自己會走到哪裡，覺得即使帶傷打，依然有機會贏球。」鄭欽文坦言，傷病影響了發揮，也讓她重新思考身體健康與訓練比賽的平衡。「沒有一個好身體，還是沒辦法完整發揮。」

一個意外插曲也影響了本場比賽的走向。第二盤第四局，鄭欽文因發球超時而被罰分，情緒和節奏都受到影響的她丟掉了這個關鍵發球局。賽後，鄭欽文坦言這是她第一次遭遇此類判罰，「提醒我下次對時間更敏感些」。

作為職業網壇積分最高、獎金最多的賽事，四大滿貫歷來是「兵家必爭之地」，冷門可謂司空見慣。

出道短短幾年，鄭欽文已從最初的衝擊者轉變為被衝擊的對象，受到更多對手的針對性研究。在幾乎全年無休的職業網壇，任何球員都難以一直保持最佳狀態，競爭力有起伏也是常態。

與此同時，密集的賽事也為運動員提供了眾多閃耀的舞台。2025賽季剛剛拉開帷幕，澳網的戛然而止儘管可惜，但也為這位年輕的「金花」提供了冷靜總結、繼續進步的時間。

成長不會一帆風順。和過去一樣，一個遭遇低谷而更加強大的鄭欽文，值得人們期待。