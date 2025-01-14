澳網／連趕5局逆轉勝 莎芭蓮卡幽默嗆球迷：為對手歡呼沒問題

白俄羅斯「世界球后」莎芭蓮卡以6：3、7：5逆轉搶下第三輪門票，締造澳網跨季16連勝。（歐新社）

白俄羅斯 「世界球后」莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）尋求澳網 3連霸，14日第二輪雖遇西班牙女將博薩斯・瑪內羅（Jessica Bouzas Maneiro）強力挑戰，但第二盤從2：5落後下連趕5局，最終以6：3、7：5逆轉搶下第三輪門票，締造澳網跨季16連勝。

22歲的博薩斯・瑪內羅去年溫度頓就曾寫下驚奇，當時世界排名83的她首輪就以直落二拍下尋求連霸的捷克好手萬卓索娃（Marketa Vondrousova），14日又造成球后極大威脅，讓莎芭蓮卡也讚對手表現出色，她還和球迷開玩笑說：「這裡的觀眾一直很棒，好吧，你們14日有點為她加油，OK的，希望下一場你們都是為我歡呼。」俏皮發言讓中央球迷觀眾哄堂大笑。

第二盤第4局遭破發的球后，賽後場中訪問也提到，第二盤自己可能太心急，讓自己陷入3局落後劣勢，「但我很開心能扭轉局勢，耐心面對每一分。」

身為當今球后又是澳網衛冕軍，莎芭蓮卡每場對手都是全力出擊，白俄名將認為這不會是自己壓力，她笑說：「我很喜歡，這是很好的挑戰，是我提升我比賽的方式。」

順利晉級第三輪的莎芭蓮卡，下戰對手已經出爐，首輪拍下29種子的丹麥女將陶森（Clara Tauson）將向球后發起挑戰。