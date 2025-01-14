我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯野火燒死女星 住宅付之一炬 遺體在屋頂尋獲

新任CEO出手了 星巴克新規：沒消費禁占位借廁所

澳網／約帥、小蠻牛開門紅 攜手晉級澳網次輪

體育新聞組／綜合報導
阿爾卡拉斯、約克維奇(圖)雙雙晉級。（歐新社）
阿爾卡拉斯、約克維奇(圖)雙雙晉級。（歐新社）

西班牙新星阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）與塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）13日在澳網男單首輪雙雙晉級。阿爾卡拉斯意在成為摘下四大滿貫金盃的最年輕選手，約克維奇則志在拿下創紀錄的第25座大滿貫冠軍。

中央社引述法新社報導，阿爾卡拉斯以6：1、7：5、6：1直落三，輕取哈薩克選手謝夫成柯（Alexander Shevchenko），將於第二輪對決日本好手西岡良仁。

阿爾卡拉斯年僅21歲，目前排名世界第三，迄今拿下4座大滿貫男單金盃，包括法網及美網各1座和溫網2座，本次參賽志在奪下生涯首座澳網男單冠軍。

若他今年首度在澳網奪冠，將打破西班牙名將納達爾（Rafael Nadal）的紀錄，成為集滿所有大滿貫冠軍的「生涯大滿貫」（Career Grand Slam）最年輕男子選手。

另一方面，約克維奇（Novak Djokovic）則以4：6、6：3、6：4、6：2，擊敗美國選手巴薩瓦雷迪（Nishesh Basavareddy）。

約克維奇志在摘下生涯第11座澳網男單金盃，拿下創紀錄的生涯第25座大滿貫冠軍。

大坂直美 首輪3盤過關

日本網球名將大坂直美13日在澳網女單首輪以6：3、3：6、6比3，擊敗法國好手賈西亞（Caroline Garcia）闖進第二輪，力拚復出後首冠，並且終結2021年澳網以來的冠軍荒。

今年稍早時，大坂直美曾睽違3年首闖WTA賽事決賽，在奧克蘭菁英賽（Auckland Classic）對決丹麥選手陶森（Clara Tauson）。但大坂以6：4拿下首盤後，隨即因腹部傷勢退賽，在澳網登場前遭逢打擊。她原本有望在奧克蘭菁英賽終結2021年澳網以來的冠軍荒。

大坂直美曾是世界球后，坐擁4座大滿貫冠軍，目前排名世界第51，最近她才與男友饒舌歌手科迪亞（Cordae）分手。大坂與男友育有1女，兩人的女兒於2023年7月出生，當時大坂因此暫別網壇15個月，並於2024年賽季回歸球場。

阿爾卡拉斯(圖)、約克維奇雙雙晉級。（歐新社）
阿爾卡拉斯(圖)、約克維奇雙雙晉級。（歐新社）

澳網 阿爾卡拉斯 大坂直美

上一則

NBA／愛德華火力大爆發狂轟41分 送巫師7連敗

延伸閱讀

約克維奇稱昔遭澳洲拘留「被餵有毒食物」：含高濃度鉛汞

約克維奇稱昔遭澳洲拘留「被餵有毒食物」：含高濃度鉛汞
大坂直美與男友和平分手 稱讚對方好爸爸

大坂直美與男友和平分手 稱讚對方好爸爸
大坂直美奧克蘭菁英賽決賽傷退 征戰澳網蒙陰影

大坂直美奧克蘭菁英賽決賽傷退 征戰澳網蒙陰影
布里斯本網賽／約帥對戰蒙菲斯20連勝 拉琴又吹薩克斯風

布里斯本網賽／約帥對戰蒙菲斯20連勝 拉琴又吹薩克斯風

熱門新聞

大谷翔平。(美聯社)

美職30隊近5年最糟決定 「天使沒交易大谷翔平」排第一

2025-01-09 23:00
衛斯特布魯克12日21分、10籃板、7助攻。(美聯社)

NBA／領先19分不夠花 獨行俠少了雙星 慘遭金塊逆轉

2025-01-12 20:24
游泳名將豪爾在洛杉磯野火中痛失奧運獎牌。（取材自Instagram@garyhall.jr）

洛杉磯游泳名將「10枚奧運獎牌全燒毀」奧委會補他一套復刻品

2025-01-12 21:24
大坂直美。(美聯社)

大坂直美與男友和平分手 稱讚對方好爸爸

2025-01-07 00:10
瑞迪克透露，住屋被燒毀讓他不少重要回憶付之一炬，包括與太太結婚時的重要物品以及養育兒女過程中累積的回憶。(美聯社)

NBA／美好回憶隨野火付之一炬 瑞迪克哽咽：我的家消失了

2025-01-10 23:00
雷納德。(美聯社)

NBA／洛杉磯野火受災戶 雷納德才復出就離隊陪伴家人

2025-01-08 20:38

超人氣

更多 >
呵護「妹妹」趙麗穎？ 李冰冰質問黃曉明「這句話」 上熱搜

呵護「妹妹」趙麗穎？ 李冰冰質問黃曉明「這句話」 上熱搜
洛杉磯野火肇因找到了？消防員通話、衛星圖像現端倪

洛杉磯野火肇因找到了？消防員通話、衛星圖像現端倪
搭郵輪為陽台艙房多掏錢 值得嗎？

搭郵輪為陽台艙房多掏錢 值得嗎？
她花1.2萬改建浴室 卻對這5件事後悔了

她花1.2萬改建浴室 卻對這5件事後悔了
入春4生肖財運高漲 屬兔進帳偏財、他參加抽獎手氣佳

入春4生肖財運高漲 屬兔進帳偏財、他參加抽獎手氣佳