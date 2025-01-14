澳網／約帥、小蠻牛開門紅 攜手晉級澳網次輪

阿爾卡拉斯、約克維奇(圖)雙雙晉級。（歐新社）

西班牙新星阿爾卡拉斯 （Carlos Alcaraz）與塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）13日在澳網 男單首輪雙雙晉級。阿爾卡拉斯意在成為摘下四大滿貫金盃的最年輕選手，約克維奇則志在拿下創紀錄的第25座大滿貫冠軍。

中央社引述法新社報導，阿爾卡拉斯以6：1、7：5、6：1直落三，輕取哈薩克選手謝夫成柯（Alexander Shevchenko），將於第二輪對決日本好手西岡良仁。

阿爾卡拉斯年僅21歲，目前排名世界第三，迄今拿下4座大滿貫男單金盃，包括法網及美網各1座和溫網2座，本次參賽志在奪下生涯首座澳網男單冠軍。

若他今年首度在澳網奪冠，將打破西班牙名將納達爾（Rafael Nadal）的紀錄，成為集滿所有大滿貫冠軍的「生涯大滿貫」（Career Grand Slam）最年輕男子選手。

另一方面，約克維奇（Novak Djokovic）則以4：6、6：3、6：4、6：2，擊敗美國選手巴薩瓦雷迪（Nishesh Basavareddy）。

約克維奇志在摘下生涯第11座澳網男單金盃，拿下創紀錄的生涯第25座大滿貫冠軍。

●大坂直美 首輪3盤過關

日本網球名將大坂直美13日在澳網女單首輪以6：3、3：6、6比3，擊敗法國好手賈西亞（Caroline Garcia）闖進第二輪，力拚復出後首冠，並且終結2021年澳網以來的冠軍荒。

今年稍早時，大坂直美曾睽違3年首闖WTA賽事決賽，在奧克蘭菁英賽（Auckland Classic）對決丹麥選手陶森（Clara Tauson）。但大坂以6：4拿下首盤後，隨即因腹部傷勢退賽，在澳網登場前遭逢打擊。她原本有望在奧克蘭菁英賽終結2021年澳網以來的冠軍荒。