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澳網／奧運金牌鄭欽文2：0橫掃托多尼 連續4年晉級次輪

新華社／墨爾本12日電
1月12日，鄭欽文在比賽中慶祝得分。（新華社）
1月12日，鄭欽文在比賽中慶祝得分。（新華社）

在12日的澳洲網球公開賽女單首輪比賽中，巴黎奧運金牌、中國名將鄭欽文經過近兩個小時的戰鬥，以7：6（3）、6：1戰勝世界排名第110位的羅馬尼亞選手托多尼（Anca Todoni），連續4年闖過澳網首輪。

作為賽會5號種子的鄭欽文首盤遇到嚴峻挑戰。她在第七局破掉對手的發球局後，取得5：3的領先。托多尼隨後保住發球局，比分變成4：5。第10局，鄭欽文浪費了3個盤點，並被對手破發。接下來托多尼順利保發，以6：5實現反超。比分落後的鄭欽文隨後在自己的發球局中挽救多個盤點，頑強地將比賽帶入「搶七」。

「搶七」局，她沒有再給對手機會，以7：3順利拿下。第二盤，鄭欽文保持住勢頭。托多尼在三局過後叫了醫療暫停，鄭欽文很快以6：1取勝。

這場比賽是澳網中央球場羅德·拉沃爾球場的揭幕戰。比賽開始前突然下雨，球場關閉了頂棚，整場比賽在室內狀態下進行。一年前，鄭欽文在同一場地上舉行的決賽中不敵白俄羅斯名將莎巴蓮卡（Aryna Sabalenka），獲得女單亞軍。

「第一場比賽總是很困難的，尤其我5：4領先後，有一些失誤，而對手打得非常好。不過我在拿下搶七局後，終於找回了節奏。」鄭欽文賽後說。

談到首盤在壓力下挽救多個盤點的驚險時刻，她說：「對手在4：5落後時也挽救了多個盤點。我告訴自己，她能做到，我也能。」

鄭欽文 澳網 巴黎奧運

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