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澳網／賽事獎金寫新高 上季「獎金王」是這人

記者曾思儒／即時報導
義大利球王辛納將尋求衛冕澳網。(美聯社)
義大利球王辛納將尋求衛冕澳網。(美聯社)

年度第一場大滿貫賽澳網11日點燃戰火，今年賽總獎金9650萬澳幣，約5990萬美元，較去年增幅百分之12，單打冠軍可獲得350萬澳幣（約217萬美元）獎金，上季奪下ATP「獎金王」的義大利球王辛納（Jannik Sinner）將尋求衛冕，女單衛冕軍莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）也將披掛上陣。

澳網向來是四大賽中獎金最少的大滿貫，今年賽事總獎金雖較2016年增長119%，但較去年美網仍有明顯差距。去年美網總獎金是破紀錄的7500萬美元，單打冠軍可獨得360萬美元，辛納同年包辦澳網和美網金盃，去年的澳網冠軍約210萬美元。

辛納去年橫掃8座金盃，除了兩座大滿貫還有ATP年終賽，一舉賺進破紀錄的488萬美元獎金，單季總獎金達到1970萬美元，這還不包括去年10月他在六王大滿貫賽（Six Kings Slam）奪冠獲得的600萬美元冠軍獎金。

ATP獎金榜上季排名第2的是世界排名第2的德國名將澤瑞夫，金額是1150萬美元，「西班牙小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）以1036萬美元排名第3。去年包辦法網和溫布頓的「小蠻牛」年僅21歲，生涯已經賺進3700萬美元，在ATP史上獎金榜已排到第8位。

莎芭蓮卡和辛納同樣囊括澳網和美網冠軍，但整季只再打下另外2座金盃，2024年總獎金進帳973萬美元。

澳網 義大利 阿爾卡拉斯

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