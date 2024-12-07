網球／前球后斯威雅蒂重返球場：禁賽1個月有如噩夢

波蘭前世界球后斯威雅蒂。（美聯社）

波蘭前世界球后斯威雅蒂（Iga Swiatek）7日表示，因興奮劑檢測 陽性被禁賽一個月是她職業生涯中的噩夢。

國際網球誠信委員會（ITIA）11月28日宣佈，五次大滿貫冠軍得主斯威雅蒂接受了一項禁賽處罰，原因是在8月12日的賽外檢測中，斯威雅蒂的尿樣呈低濃度的曲美他嗪陽性，該物質是一種違禁藥物。

斯威雅蒂的團隊隨後對她長期服用的藥物和補劑進行了檢測，發現其中一款助眠藥物含有微量的曲美他嗪。國際網球誠信委員會認定她並非故意違規，最終決定給予她一個月的禁賽處罰，禁賽期於12月4日結束。

斯威雅蒂7日在接受波蘭媒體採訪時說，她在9月12日收到陽性檢測結果時深感震驚。「當時我既困惑又恐慌，哭了很久。我身邊的團隊形容我的反應，就像經歷了生離死別或嚴重的健康危機。」她表示，這段時間自己承受了巨大的精神壓力，因為擔心公眾的負面評價，她一度對踏上球場感到抗拒。

斯威雅蒂透露，為證明此次違規並非故意，她花費了大約7萬美元的律師費，還有1.5萬歐元用於專家意見和相關檢測費用。她強調：「最重要的事情是證明自己的無辜。」

斯威雅蒂表達了對重返賽場的期待。「我最關心的是能夠從新賽季開始專注於比賽。禁賽期間我已經接受了這件事，現在只希望以清白之身重新投入網球事業。」目前，她正在積極備戰，希望以最佳狀態迎接比賽。