我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鼓勵假期團聚 亞馬遜推25元機票「限時五天」

南韓前防長涉叛國遭逮捕 檢方已查扣手機

網球／前球后斯威雅蒂重返球場：禁賽1個月有如噩夢

新華社／華沙7日電
波蘭前世界球后斯威雅蒂。（美聯社）
波蘭前世界球后斯威雅蒂。（美聯社）

波蘭前世界球后斯威雅蒂（Iga Swiatek）7日表示，因興奮劑檢測陽性被禁賽一個月是她職業生涯中的噩夢。

國際網球誠信委員會（ITIA）11月28日宣佈，五次大滿貫冠軍得主斯威雅蒂接受了一項禁賽處罰，原因是在8月12日的賽外檢測中，斯威雅蒂的尿樣呈低濃度的曲美他嗪陽性，該物質是一種違禁藥物。

斯威雅蒂的團隊隨後對她長期服用的藥物和補劑進行了檢測，發現其中一款助眠藥物含有微量的曲美他嗪。國際網球誠信委員會認定她並非故意違規，最終決定給予她一個月的禁賽處罰，禁賽期於12月4日結束。

斯威雅蒂7日在接受波蘭媒體採訪時說，她在9月12日收到陽性檢測結果時深感震驚。「當時我既困惑又恐慌，哭了很久。我身邊的團隊形容我的反應，就像經歷了生離死別或嚴重的健康危機。」她表示，這段時間自己承受了巨大的精神壓力，因為擔心公眾的負面評價，她一度對踏上球場感到抗拒。

斯威雅蒂透露，為證明此次違規並非故意，她花費了大約7萬美元的律師費，還有1.5萬歐元用於專家意見和相關檢測費用。她強調：「最重要的事情是證明自己的無辜。」

斯威雅蒂表達了對重返賽場的期待。「我最關心的是能夠從新賽季開始專注於比賽。禁賽期間我已經接受了這件事，現在只希望以清白之身重新投入網球事業。」目前，她正在積極備戰，希望以最佳狀態迎接比賽。

檢測

上一則

滑雪／谷愛凌摔倒了 吃止痛藥換了歌單又奪冠

延伸閱讀

網球／輝煌成就「變黑了」 李娜差點丟掉法網冠軍獎盃

網球／輝煌成就「變黑了」 李娜差點丟掉法網冠軍獎盃
網球／前球后斯威雅蒂服用「受汙染」藥物 禁賽1個月

網球／前球后斯威雅蒂服用「受汙染」藥物 禁賽1個月
網球／斯威雅蒂傳禁藥風波 服用遭污染藥物禁賽1個月

網球／斯威雅蒂傳禁藥風波 服用遭污染藥物禁賽1個月
網球／每天起床先吞藥…阿根廷名將迪爾波卓退役後仍「活在夢魘」

網球／每天起床先吞藥…阿根廷名將迪爾波卓退役後仍「活在夢魘」

熱門新聞

兩次大滿貫冠軍得主李娜，今年首度擔任保誠香港網球公開賽總監，（中新社）

網球／輝煌成就「變黑了」 李娜差點丟掉法網冠軍獎盃

2024-11-30 20:10
大谷翔平愛犬Decoy在今年8月的比賽擔任開球嘉賓，被譽為大聯盟史上最可愛開球。圖為上月一家出席奪冠慶功遊行(路透)

MLB／大谷翔平有多「超過」？道奇高層曝Decoy開球內幕

2024-12-05 23:03
世界12強棒球賽冠軍戰日本先發戶鄉翔征。(記者許正宏／攝影)

如果當時有換投…日本隊投教揭露換與不換的難

2024-12-04 22:26
台灣拳擊好手黃筱雯30日在世界拳總年終賽女子54公斤級拿下金牌。(圖／取自 WORLD BOXING 臉書)

拳擊／黃筱雯年終賽奪金 林郁婷退賽 世界拳總致歉

2024-11-30 19:10
湖人慘敗給熱火41分，AD在板凳上表情凝重，賽後也一肩扛起責任。（美聯社）

NBA／對熱火輸41分創紀錄 戴維斯扛責承認只顧好自己

2024-12-05 00:52
湖人隊總教練瑞迪克（JJ Redick）。（路透）

NBA／開季前22戰戰績還不如上季 教頭瑞迪克：我很尷尬

2024-12-05 15:01

超人氣

更多 >
4生肖年底前財運開花 鼠得長官認可要升官、他事業迎新高峰

4生肖年底前財運開花 鼠得長官認可要升官、他事業迎新高峰
泡麵總是軟爛不夠Q？ 4招煮出彈牙麵條

泡麵總是軟爛不夠Q？ 4招煮出彈牙麵條
薄瓜瓜社群轉高調 再發文PO媽媽寫的家書

薄瓜瓜社群轉高調 再發文PO媽媽寫的家書
節節敗退之際靠山竟撤人 敘利亞政府面臨存亡

節節敗退之際靠山竟撤人 敘利亞政府面臨存亡
買屋族財富是租屋族40倍 貧富差距是怎麼拉大的？

買屋族財富是租屋族40倍 貧富差距是怎麼拉大的？