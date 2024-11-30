網球／輝煌成就「變黑了」 李娜差點丟掉法網冠軍獎盃

兩次大滿貫冠軍得主李娜，今年首度擔任保誠香港網球公開賽總監，（中新社）

兩屆大滿貫賽冠軍得主、掀起中國網球熱潮的李娜淡出職業賽場十年，依然沒有離開網球。

澎湃新聞報導，11月29日，李娜在蒂芬妮傳奇獎盃展出活動上亮相。其間的交流環節，她暢談了自己擔任賽事總監的感受以及退休 後的生活種種。

她現在是兩個孩子的媽，用李娜自己的話來說，這些獎盃和獎牌都已經是「過去的事情」，「家庭是四個人組成的，沒有必要特意把自己的東西放在那裡。」李娜有一天在家裡翻出了當年的法網 冠軍獎盃，由於氧化，獎盃已經變成了黑色，連李娜自己都沒認出來那是什麼東西， 「當時我就說給扔了吧。」

「家人問我說你確定嗎，這可是法網冠軍獎盃？於是後來我說那還是留著吧。」李娜笑道。

李娜2011年奪得法網冠軍。（新華社）

李娜2011年法國公開賽封后，2014年澳洲 公開賽再舉冠軍獎盃。

雖然已經把球員經歷留在了過去，但李娜並未離開自己最愛的網球。除了出席參與各種網球活動外，她還在今年擁有了新的身分——巡迴賽賽事總監。

第一次做賽事總監的感受如何？李娜笑言「還是做運動員的時候簡單」。但無論是曾經征戰場，或是退役後從事其他工作，那個從不輕言放棄的李娜並未改變。

身為球場上的傳奇，她也為年輕人給了自己的建議，「人只有在低谷才能看清很多東西，成就可能會掩蓋很多的問題。人生本來就不會一直一帆風順，不管是高峰還是低谷，只要努力做好自己就好。