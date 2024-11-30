我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

爭議不亞於蓋茨 川普欽點前國安官員巴特爾任FBI局長

入冬首場大雪亂交通 紐約、賓州等東岸多州進入緊急狀態

網球／輝煌成就「變黑了」 李娜差點丟掉法網冠軍獎盃

世界新聞網／輯
兩次大滿貫冠軍得主李娜，今年首度擔任保誠香港網球公開賽總監，（中新社）
兩次大滿貫冠軍得主李娜，今年首度擔任保誠香港網球公開賽總監，（中新社）

兩屆大滿貫賽冠軍得主、掀起中國網球熱潮的李娜淡出職業賽場十年，依然沒有離開網球。

澎湃新聞報導，11月29日，李娜在蒂芬妮傳奇獎盃展出活動上亮相。其間的交流環節，她暢談了自己擔任賽事總監的感受以及退休後的生活種種。

她現在是兩個孩子的媽，用李娜自己的話來說，這些獎盃和獎牌都已經是「過去的事情」，「家庭是四個人組成的，沒有必要特意把自己的東西放在那裡。」李娜有一天在家裡翻出了當年的法網冠軍獎盃，由於氧化，獎盃已經變成了黑色，連李娜自己都沒認出來那是什麼東西， 「當時我就說給扔了吧。」

「家人問我說你確定嗎，這可是法網冠軍獎盃？於是後來我說那還是留著吧。」李娜笑道。

李娜2011年奪得法網冠軍。（新華社）
李娜2011年奪得法網冠軍。（新華社）

李娜2011年法國公開賽封后，2014年澳洲公開賽再舉冠軍獎盃。

雖然已經把球員經歷留在了過去，但李娜並未離開自己最愛的網球。除了出席參與各種網球活動外，她還在今年擁有了新的身分——巡迴賽賽事總監。

第一次做賽事總監的感受如何？李娜笑言「還是做運動員的時候簡單」。但無論是曾經征戰場，或是退役後從事其他工作，那個從不輕言放棄的李娜並未改變。

身為球場上的傳奇，她也為年輕人給了自己的建議，「人只有在低谷才能看清很多東西，成就可能會掩蓋很多的問題。人生本來就不會一直一帆風順，不管是高峰還是低谷，只要努力做好自己就好。

法網 澳洲 退休

上一則

NBA／歷史最佳五人沒有布萊恩？球哥：對我來說不算最好球員

下一則

NBA／明星賽變難看關鍵原因？ 球員嘆「分不到任何好處」

延伸閱讀

網球／約克維奇合影F1車手 墨瑞教頭喊話：該練球了

網球／約克維奇合影F1車手 墨瑞教頭喊話：該練球了
網球／前球后斯威雅蒂服用「受汙染」藥物 禁賽1個月

網球／前球后斯威雅蒂服用「受汙染」藥物 禁賽1個月
網球／台維斯盃 球王辛納率義大利隊衛冕成功

網球／台維斯盃 球王辛納率義大利隊衛冕成功
網球／球王辛納奪ATP年終賽首冠 義大利第一人

網球／球王辛納奪ATP年終賽首冠 義大利第一人

熱門新聞

中華隊本屆寫下奇蹟之旅，以12強最年輕球隊擊敗尋求28連勝的日本隊，奪下2024年世界棒球12強賽冠軍，隊員們在東京巨蛋場上興奮慶祝。(特派記者許正宏／攝影)

台灣12強奪冠婉拒噴香檳「這是屬於日職的場地」

2024-11-24 16:19
中華隊曾頌恩敲出安打後比出慶祝手勢。（記者許正宏／攝影）

棒球12強／中華隊「三角飯糰」慶祝手勢 他解釋含意與由來

2024-11-23 19:35
來自德州科西卡納高中的17歲球員奧特里敲出544英呎的超大號全壘打。（取材X平台）

棒球／德州高中生轟544英尺全壘打 比大聯盟史上紀錄還遠

2024-11-28 00:10
陳傑憲敲出三分砲，還有多記關鍵守備，扮演中華隊的萬能隊長。（記者許正宏／攝影）

12強棒球賽／中華隊奪冠 3大賽首度稱霸 阻日本27連勝

2024-11-24 08:13
太陽隊今天傳出杜蘭特將在明天的NBA盃出戰湖人隊的比賽歸隊的消息。(美聯社)

NBA／太陽5連敗後雙星救火 杜蘭特、比爾回歸出戰湖人

2024-11-25 22:05
中華隊在世界12強棒球賽奪冠，隊員掛上金牌、捧著冠軍獎盃。(特派記者許正宏／東京攝影)

MLB專欄作家看中華隊完封日本奪冠：或為國際棒球賽史上最大冷門

2024-11-25 07:20

超人氣

更多 >
3星座晚婚機率大 但婚後生活最和樂

3星座晚婚機率大 但婚後生活最和樂
陸生團清華校花氣質神似劉亦菲 將訪日月潭圓兒時夢

陸生團清華校花氣質神似劉亦菲 將訪日月潭圓兒時夢
黃瓜、雞蛋也爆沙門氏菌汙染 急召回…包括好市多

黃瓜、雞蛋也爆沙門氏菌汙染 急召回…包括好市多
黑龍江人走線來美 打過各種工、盼讓孩子來讀書

黑龍江人走線來美 打過各種工、盼讓孩子來讀書
走線客專題／紐約穆斯林共居避風港 快樂做拉麵不賺快錢

走線客專題／紐約穆斯林共居避風港 快樂做拉麵不賺快錢