台維斯盃／范德贊德舒爾普領軍 荷蘭首闖決賽

范德贊德舒爾普帶領荷蘭首闖台維斯盃決賽。 (美聯社)

荷蘭22日以2：0擊敗德國 ，首度闖進台維斯盃網球競賽決賽。

中央社報導，兩隊在西班牙馬丁卡佩納體育館（Jose Maria Martin Carpena Arena）比賽，荷蘭的范德贊德舒爾普(Botic van de Zandschulp)在第1點單打以6：4、6：7（12：14）、6：3力克德國對手阿特麥爾（Daniel Altmaier）。

世界排名第80的范德贊德舒爾普本月19日剛擊敗西班牙名將納達爾 （Rafa Nadal），此役成了納達爾職業生涯最終戰。

范德贊德舒爾普本周3場比賽全都勝出，除了擊敗納達爾，還在決勝第3點雙打聯合庫爾霍夫（Wesley Koolhof）擊敗西班牙好手阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）和葛拉諾勒（Marcel Granollers），22日又擒伏阿特麥爾，不過他在第10個賽末點才拿下比賽。

葛利克史普（Tallon Griekspoor）在第2點單打上演逆轉秀，終場以6：7（4：7）、7：5、6：4擊敗史特魯夫（Jan-Lennard Struff），助荷蘭淘汰3屆冠軍德國隊。

現年28歲的葛利克史普在場邊受訪時說：「真是令人難以置信，我們2、3年來都在討論此事。」

他說：「我們老是走到這裡，然後籤表都出奇地硬，接著輸給冠亞軍隊伍，今年我們在8強遭遇西班牙，但我們對自己非常有信心，感覺有可能（晉級）。」