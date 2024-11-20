是對手是老友 費德勒長信致敬納達爾「永遠為你加油」

男網天王費德勒（左）和納達爾（右）主導網壇數十年，兩人深厚的情誼更是球壇佳話。19日已退役的費德勒寫下長信向納達爾致敬，令人動容。圖為2022年費納同隊，費德勒在落敗後退休，兩人淚灑球場。（美聯社）

瑞士網球傳奇天王費德勒(Roger Federer)在自己最偉大的對手、網壇傳奇「西班牙蠻牛」納達爾 (Rafael Nadal)退休之前，發表了一封感人的長信向他致敬；他寫道：「你的老朋友永遠都會為你加油。」

納達爾在上月正式宣告將在本賽季結束後高掛球拍，並在本周西班牙馬拉加馬拉加進行的台維斯杯(Davis Cup)賽事，以對戰荷蘭做為他職業生涯的「最後一舞」。費德勒和納達爾兩人之間的競爭，可以說是定義了網球這項運動最偉大的時代，從2004年到2019年之間，兩人交手多達40次。

費德勒在社群媒體 上發布的信中寫到：「來吧，納達爾！在你準備從網球畢業的同時，我有些事情得在我情緒變得過於激動之前跟你分享。」

費德勒表示：「先說大家都知道的事：你打敗了我--很多次。比我打敗你還要多次。你以其他人做不到的方式挑戰了我。在紅土球場上，我覺得就好像走進了你的後院，你讓我比我想像的更努力，去堅守我的陣地。」

「你讓我去重新定義我的賽事，我甚至因此改變了球拍的大小，希望能藉此獲得優勢。納達爾，你知道嗎，你讓我更享受比賽。好吧，或許不是一開始就如此。在2004年澳洲網球公開賽 之後，我首次拿下世界第一的成績。當時我以為我已經站在世界巔峰了。」

但費德勒接著回憶：「 直到兩個月後，當你穿著那件紅色無袖襯衫走入邁阿密球場，炫耀著你的二頭肌時，你讓我信服的徹底擊敗了我。」

「我們都才剛踏上我們的旅程，且是場最終是由我們一同走過的旅程。20年後，納達爾，我得說，你的表現真是讓人難以置信。包括囊括14屆法國公開賽冠軍！你讓西班牙為你感到驕傲，你讓整個網球世界感到驕傲。」

費德勒還提到了納達爾著名的例行動作，以及他四個孩子在這位38歲開設的網球學院所度過的時光，並補充說道：「我一直擔心，我孩子回家後會變成左撇子。」

費納曾在九場大滿貫決賽中對戰，其中納達爾贏了六場，但他們兩人最有名的時刻，是兩年前在倫敦舉行的拉沃盃(Laver Cup)上，費德勒的激動告別，留下兩人哭著握手的照片。