台維斯杯八強賽 納達爾最後一舞輸球告別網壇

西班牙「蠻牛」納達爾19日在達沃斯杯出戰荷蘭選手范德贊德舒爾普落敗，這可能是手握22座男網大滿貫金杯的納達爾最後一舞。（路透）

西班牙網球名將納達爾 (Rafael Nadal)19日在台維斯杯(Davis Cup)八強賽事上，以兩個4比6連輸兩盤，敗給荷蘭隊對手范德贊德舒爾普(Botic van de Zandschulp)，這是「蠻牛」納達爾職業生涯最後一場賽事。納達爾生涯曾獲得22座大滿貫賽事金杯，是繼費德勒2022年宣布退役後，網壇最重要的焦點之一。

塞爾維亞好手約克維奇 (Novak Djokovic)、瑞士特快車費德 (Roger Federer)、西班牙蠻牛納達爾「三巨頭」曾主宰男單20年，在納達爾退休 後，僅剩約克維奇仍在役，但近年也頻傳約克維奇也將退休，這象徵網壇一個時代的結束。

納達爾職業生涯的22座大滿貫金杯數僅次於約克維奇的24座金杯，費德勒擁有21座排名第三。

美聯社報導，賽前納達爾即表示，自己必須控制好情緒，本周的任務在替自己國家西班牙贏得台維斯杯冠軍，而非思考自己即將退休；但是賽後他承認，此時此刻讓他情不自禁，場上球迷大多為他而來，面對熱愛他的球迷大喊、拿著他的肖像及旗幟揮舞，「實在太難管好情緒了」。

納達爾表示，自己在台維斯杯八強賽敗給世界排名80的范德贊德舒爾普，西班牙最後遭荷蘭擊敗，無緣打入台維斯杯準決賽。

納達爾在台維斯杯的賽事紀錄是連贏29場，上次失利是他在2004年本賽事的首秀。19日敗北後，納達爾至少還能開玩笑說，自己在台維斯杯出賽，第一場輸，而最後一場也輸，可謂有始有終。

這位38歲西班牙網球名將10月便宣布，這次台維斯杯是他職業生涯最後一次賽事。在此之前兩年，傷病不斷困擾他，讓他只偶爾參加一些比賽。

西班牙對荷蘭這場比賽，在西班牙南部馬拉加的室內體育館硬地賽場展開，全場門票銷售一空。由納達爾出戰范德贊德舒爾普開幕，接下來由世界排名第三的阿爾卡拉斯(Carlos Alcaraz)以7:6、6:3連勝兩局，為西班牙隊搶下扳平分，兩隊在單打項目1:1打平，八強賽結果由雙打對戰決定。納達爾只能在場邊加油打氣，但最後西班牙仍落敗。

納達爾的好友兼對手費德勒2022年在打完拉沃杯後宣布退休。

荷蘭隊長哈休斯(Paul Haarhuis)表示，今日賽事是納達爾最後一次比賽，真是不可思議，所以荷蘭隊希望給他畫下很棒的休止符。

納達爾職業生涯取得22座大滿貫賽事金杯，僅次於約克維奇的24座；生涯取得1億3490萬元比賽獎金，也僅次於約克維奇的1億8500萬元。另位三巨頭球星費德勒取得大滿貫金杯21座，賽事總奬金1億3050萬元。