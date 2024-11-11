我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

想擁有優質睡眠 學北歐人這樣做

前幕僚籲拜登辭職 讓賀錦麗成美國首位女總統

ATP年終賽／梅德維夫火氣大 首戰就摔拍丟分

記者曾思儒／綜合報導
梅德維夫在場上情緒失控，摔球拍發洩。(路透)
梅德維夫在場上情緒失控，摔球拍發洩。(路透)

ATP年終賽點燃戰火，首日亮相的俄羅斯好手梅德維夫（Daniil Medvedev）第一場比賽就打出火氣，面對今年美網打進決賽的美國對手弗里茲（Taylor Fritz），梅德維夫在場上情緒失控，球拍成為發洩對象，砸壞球拍的代價是收到兩次違規，直接丟了一分。

最終以4：6、3：6吞敗的梅德維夫承認，在場上生氣、失望，「這次完全是對我自己，和其他人無關，就是我自己。」

首盤唯一被破發球局出現在關鍵第10局，梅德維夫自己發球局出現3次雙發失誤，讓弗里茲得到大好突破機會，美國好手也把握住拿下首盤的優勢，此時梅德維夫表情就已經不對勁，回到休息區後他開始砸拍，之後又用球拍敲地，最後扔掉變形的球拍；第二盤中斷，梅德維夫再因失態被罰分。

梅德維夫承認自己狀態不對，「我每天都如此，從兩、三年前開始，每次訓練都很掙扎，每場比賽都打得辛苦。」梅德維夫更形容，現在場上完全感受不到樂趣，「我感覺是『無論如何，我輸掉比賽，我不在乎』。」

ATP年終賽取年度積分前8名的單打和雙打組合，8組選手第一階段先分成兩組，單循環後取分組前2晉級4強。首日賽程納斯塔斯（Ilie Nastase）組先登場，弗里茲勝利到手外，成為地主希望的義大利「世界球王」辛納（Jannik Sinner）以6：3、6：4擊敗首度打進年終賽的澳洲「小野兔」德米納爾（Alex de Minaur）。

梅德維夫在場上情緒失控，摔球拍發洩。(歐新社)
梅德維夫在場上情緒失控，摔球拍發洩。(歐新社)

義大利 澳洲 俄羅斯

上一則

NFL／進入下半季 可以觀察「這幾件事」

下一則

NBA／字母哥「希臘神墊」逃過響哨 綠衫軍主帥氣炸轟荒謬

延伸閱讀

網球／前球后莎拉波娃獲殊榮 入選國際網球名人堂

網球／前球后莎拉波娃獲殊榮 入選國際網球名人堂
網球／球拍線黃金製 沙國送納達爾25萬歐元「純金球拍」

網球／球拍線黃金製 沙國送納達爾25萬歐元「純金球拍」
納達爾要退休：全身22處傷 網壇再也看不見「強迫症戰神」

納達爾要退休：全身22處傷 網壇再也看不見「強迫症戰神」
法蘭克弗里茨辭世 「美國破爛王」少一人

法蘭克弗里茨辭世 「美國破爛王」少一人

熱門新聞

中國網球好手鄭欽文8日在WTA年終總決賽的準決賽中獲勝。(新華社)

22歲鄭欽文、20歲高芙爭冠 網球年終賽將是「青春對決」

2024-11-08 21:54
大谷翔平奪冠，妻子田中真美子抱著愛犬同賀。（取材自Instagram）

MLB／大谷翔平和真美子打籃球畫面曝光 網讚：真美子更厲害

2024-11-08 01:32
活塞球員趕地鐵去球場形成有趣的畫面。圖截自活塞官方IG

NBA／紐約馬拉松交通塞爆 活塞球員被迫擠地鐵「上班」

2024-11-04 13:13
美國職籃NBA退休傳奇球星喬丹（中）。歐新社

NBA傳奇球星喬丹被傳挺川普 發聲明澄清非事實

2024-11-05 15:12
中國網球選手鄭欽文9日在WTA年終總決賽中，爭奪冠軍失利。(路透)

網球／奧運後接連與冠軍錯身而過 鄭欽文「只差一口氣」？

2024-11-11 06:25
澳洲霹靂舞者甘恩在8月的巴黎奧運比賽上。(美聯社)

奧運「袋鼠舞」澳洲霹靂舞者 爭議中宣布不再比賽

2024-11-07 15:57

超人氣

更多 >
在被川普拒絕入閣後 龐培歐首度發文回應

在被川普拒絕入閣後 龐培歐首度發文回應
華女16歲來美從擺攤起家 35歲擁百億市值公司成新富豪

華女16歲來美從擺攤起家 35歲擁百億市值公司成新富豪
拒龐培歐入閣 WSJ：川普兒認定范斯接班 阻新保守派爭權

拒龐培歐入閣 WSJ：川普兒認定范斯接班 阻新保守派爭權
還來得及 前幕僚喊話拜登辭職 讓賀錦麗實現美國首位女總統

還來得及 前幕僚喊話拜登辭職 讓賀錦麗實現美國首位女總統
川普對台有定見？他分析：台積被打趴 只能看中國再偉大

川普對台有定見？他分析：台積被打趴 只能看中國再偉大