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網球／看一場少一場 納達爾表演賽輸約克維奇

新華社／利雅得20日電
納達爾（右）在「六王大滿貫」表演賽季軍戰輸給約克維奇（左）後，稱讚對方是「精采敵人」。（歐新社）
納達爾（右）在「六王大滿貫」表演賽季軍戰輸給約克維奇（左）後，稱讚對方是「精采敵人」。（歐新社）

在19日晚進行的沙烏地阿拉伯「六王大滿貫」網球表演賽決賽中，男單世界排名第一的辛納（Jannik Sinner）戰勝排名第二的阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz），奪得冠軍並收穫600萬美元獎金。而在率先進行的三、四名比賽中，塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）與即將退役的西班牙名將納達爾（Rafael Nadal）上演比一場少一場的「天王」對決。

約、納共交手60次，納達爾取得29勝31負。

雖然納達爾曾挽救賽點並破掉約克維奇的發球勝賽局，將第二盤拖入搶七局，但約克維奇最終以6：2、7：6（5）直落兩盤戰勝老對手，收穫季軍。

約克維奇在賽後對納達爾表達了敬意。「我對你懷有最深的敬意。你是一位了不起的運動員、一個了不起的人。我們之間的競爭真是不可思議。」

納達爾也對約克維奇表達了感謝。「這段時光裡的競爭非常精采。我覺得，你在過去差不多15年裡，幫助我超越了自我極限。謝謝你。如果沒有這段競爭，我可能不會成為今天的自己。」

約克維奇則對納達爾說「不要離開網球」。他說希望將來某天可與納達爾「一起拿著飲料坐在某個沙灘上」。

冠軍賽由辛納對決阿爾卡拉斯。此番交手，辛納在首盤率先實現破發，一度4：1領先，但阿爾卡拉斯在第七局實現回破。在搶七局中，阿爾卡拉斯以7：5勝出。次盤比賽，辛納再次率先破發，雖然阿爾卡拉斯在第六局回破，將比分追至3：3，但辛納隨後連下三局，以6：3扳回一盤。決勝盤，辛納在3：3後再度發力，最終以6：3完成逆轉，贏得冠軍。

納達爾（右）在「六王大滿貫」表演賽季軍戰輸給約克維奇（左）後，稱讚對方是「精采敵...
納達爾（右）在「六王大滿貫」表演賽季軍戰輸給約克維奇（左）後，稱讚對方是「精采敵人」。（新華社）

納達爾 約克維奇 阿爾卡拉斯

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