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溫網／瑞度卡努退出混雙 害墨瑞溫網最後一舞沒了 她這麼說

中央社／倫敦7日綜合外電報導
21歲英國網球女將瑞度卡努。（新華社）
21歲英國網球女將瑞度卡努。（新華社）

21歲英國網球女將瑞度卡努在溫網女單第4輪對戰紐西蘭孫璐璐前，突宣布因傷退出混雙，讓搭檔英國名將墨瑞的溫布頓生涯意外告終。對自己這個爭議性決定，瑞度卡努也有話要說。

法新社報導，瑞度卡努（Emma Raducanu）原排定於6日與前溫網冠軍墨瑞搭檔出戰混雙，但以手腕僵硬為由退出。曾於2021年拿到美網女單冠軍的瑞度卡努原是想避免在今天與紐西蘭華裔女將孫璐璐（Lulu Sun）的16強單打前加重手腕傷勢，然而最終她還是遭孫璐璐以6-2、5-7、6-2擊敗而出局。

瑞度卡努混雙退賽的決定，因粉碎墨瑞在溫網最後一次亮相的希望而引發批評。墨瑞曾於2013年、2016年獲溫網單打冠軍，今年因脊髓囊腫手術尚未完全康復，無法參加男單賽事，而與哥哥傑米．墨瑞（Jamie Murray）的男雙也於首輪出局。

墨瑞曾居世界球王，據說他對瑞度卡努的退賽感到失望；墨瑞的母親茱蒂（Judy Murray）在社交平台X上形容對方之舉「令人震驚」，但隨後自我解嘲，表示理解瑞度卡努的決定。

瑞度卡努在被問及是否後悔因退賽而結束墨瑞溫網生涯時說：「昨天早上醒來時，我感到手腕僵硬。我必須先顧好自己、我的單打和我的身體。」

「當然，我不想奪走他最後一場比賽的機會。但最終，我想許多處於類似情況的球員都會做出同樣的選擇，即以自己的身體情況為優先。­」

墨瑞將於月底開始的巴黎奧運展開職業選手生涯的最後一戰。

瑞度卡努說：「顯然對他來說這是令人失望的，因為這是他的溫網最後一舞。他是位偉大的冠軍。我希望他能參加奧運，在那裡有另一告別球場的機會。」

對被問到墨瑞母親的反應，瑞度卡努說：「我沒有看到她的反應，所以我不知道。她是在開玩笑嗎？我相信她不是認真的。」

瑞度卡努2021年以18歲新秀之姿，在美網從資格賽一路過關斬將封后，宛如灰姑娘劇本，然而之後經歷一段低迷期，今年調整狀態後重返溫布頓。但由於排名跌出前100，她需有外卡才能參加單打，讓她難以負擔單打和混雙賽程衝突。

她說：「在參賽前我沒預期到要打第四輪，所以對我來說（退出混雙）這一決定毫無疑問。我會很想和他並肩作戰。」

諷刺的是，瑞度卡努在與孫璐璐的比賽中受到背部和腳踝等傷勢困擾，最終止步16強。

儘管溫布頓之旅以失望告終，瑞度卡努卻找回對網球的熱情，「說實話，這讓我更加堅定。我認為過去的幾週，我才真正把自己擺在首位。網球是我唯一關心的事，這是我唯一想做的事」。

瑞度卡努 溫布頓 巴黎奧運

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