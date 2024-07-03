溫網／辛納鏖戰3小時打進32強 阿爾卡拉斯順利晉級

辛納今天在溫網次輪大戰3小時42分鐘，挺進32強。（新華捨）

新科球王辛納今天在溫網次輪大戰3小時42分鐘，才擊敗世界排名第59的義大利 同胞貝雷蒂尼，挺進32強；西班牙好手阿爾卡拉斯 則以直落三擊敗澳洲對手胡基克，順利躋身32強。

澳洲網球公開賽 冠軍得主辛納（Jannik Sinner）今天在溫布頓網球錦標賽鏖戰4盤，以7比6（7比3）、7比6（7比4）、2比6、7比6（7比4）擊敗台維斯盃（Davis Cup）隊友貝雷蒂尼（Matteo Berrettini），成功闖進32強。

貝雷蒂尼是2021年溫網亞軍，此役轟出28記「愛司」，多於辛納的10記。貝雷蒂尼失兩盤後在第3盤扳回一城。

辛納在第4盤恢復冷靜，搶七時更是沉著，讓貝雷蒂尼出現此役第48個，也是最後一個非受迫性失誤。辛納說：「我們在第2輪就要交手，實在是硬仗。」

去年打進溫網4強的辛納接下來將與塞爾維亞的凱柯曼諾維奇（Miomir Kecmanovic）爭奪16強門票。

西班牙好手阿爾卡拉斯直落三擊敗澳洲對手胡基克，順利躋身32強。（路透）

世界排名第3的阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）今天以7比6（7比5）、6比2、6比2擊敗世界排名第69的胡基克（Aleksandar Vukic），同樣晉級32強。

阿爾卡拉斯這場比賽唯一的亂流在首盤，他一度5比2領先，但之後在胡基克發球局時，反倒以5比6落後。

但拿過3次大滿貫賽冠軍的阿爾卡拉斯穩住腳步，最終擊敗曾於2020年法網會外賽贏過他的胡基克。

阿爾卡拉斯下一戰將對上美國好手提亞佛（Frances Tiafoe）。阿爾卡拉斯2022年曾於美網4強賽與提亞佛力戰5盤後獲勝晉級，最終贏得生涯首座大滿貫賽冠軍。