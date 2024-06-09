法網／阿爾卡拉斯封王 21歲奪3種場地大滿貫金盃

阿爾卡拉斯法網男單封王。（路透）

西班牙新生代好手阿爾卡拉斯 今天在法國網球公開賽男單決賽經歷5盤大戰，擊敗德國 名將澤瑞夫，成為在硬地、草地和紅土3種場地都稱王的最年輕選手。

法新社報導，21歲的阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）在中央球場（Court Philippe Chatrier）經歷4小時19分鐘激戰，終以6：3、2：6、5：7、6：1、6：2擊敗27歲的澤瑞夫（Alexander Zverev）。

阿爾卡拉斯賽後表示：「這個位置是我夢寐以求的，自從我開始打網球以來，從我5歲、6歲以來。所以這是種非常棒的感覺。」

這是他繼去年從塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）手中奪下溫布頓網球大賽冠軍，以及2022年勇奪美國網球公開賽金盃以來，在大滿貫賽中再下一城。

如果阿爾卡拉斯明年澳洲網球公開賽再度掄元，他就會成為在四大滿貫賽都拿下冠軍的最年輕男選手。

兩天前在德國就家暴指控達成庭外和解的大會第4種子澤瑞夫，力拚大滿貫首冠再度鎩羽而歸。在2020年美網上一次打進大滿貫決賽時，他也是經歷5盤大戰後不敵奧地利好手提姆（Dominic Thiem）。

澤瑞夫本來對於終將抱得金盃懷抱著濃厚希望，但是阿爾卡拉斯總能夠在關鍵時刻展現實力，硬是將兩人生涯對戰紀錄追平成為5勝5敗。

澤瑞夫說：「真叫人驚嘆，那氣氛，加油聲令人讚嘆。」

阿爾卡拉斯賽前期許自己能像他的偶像、西班牙名將納達爾 （Rafael Nadal）一樣，在高舉法網金盃西班牙男選手榜上占有一席之地。終於成為第8位獲此殊榮西班牙選手那一刻，他立刻難以置信般地倒臥紅土上，振臂高呼。

納達爾推文說：「為此一無與倫比勝利恭喜卡羅斯（阿爾卡拉斯的名字）！太棒了！為你的成功感到非常高興！」