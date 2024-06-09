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法網／20歲高芙女雙捧盃 集滿單雙打大滿貫冠軍

編譯中心／即時報導
法網女雙決賽，美國女將高芙(左)和捷克好手西妮雅可娃奪冠，兩人親吻金杯。(美聯社)
法網女雙決賽，美國女將高芙(左)和捷克好手西妮雅可娃奪冠，兩人親吻金杯。(美聯社)

20歲的美國女將高芙(Coco Gauff)搭檔捷克好手西妮雅可娃(Katerina Siniakova)9日在法國網球公開賽女雙決賽直落二擊敗義大利搭檔寶莉妮(Jasmine Paolini)與艾拉妮(Sara Errani)，榮登女雙后座，這也是高芙連續第二年收獲大滿貫賽獎盃。

女單決賽失利的義大利女將寶莉妮，女雙賽場也未能笑著離開球場，她與艾拉妮以6比7(5)、3比6不敵高芙／捷克西妮雅可娃。

這是高芙和西妮雅可娃第一次搭配女雙，高芙在女單賽場成績出色，是去年美網女單冠軍；西妮雅可娃先前則和其他人搭檔，拿過七座四大賽女雙冠軍和一面奧運金牌。球技不錯的兩人雖是初次搭檔，但配合不錯，本屆法網一路過關斬將，成為2020美國網球公開賽俄羅斯佐佛娜瑞娃(Vera Zvonareva)／德國謝格蒙(Laura Siegemund)之後，首組第一次搭配就在四大賽奪冠的女雙組合。

法網女雙決賽，美國女將高芙(左)和捷克好手西妮雅可娃奪冠，兩人開心高舉金杯。(路...
法網女雙決賽，美國女將高芙(左)和捷克好手西妮雅可娃奪冠，兩人開心高舉金杯。(路透)

高芙收下個人生涯第一座四大賽雙打冠軍，她也成為在四大滿貫賽單、雙打都拿過冠軍的最年輕球員。2022年高芙和另一美國選手佩古拉(Jessica Pegula)於法網女雙獲得亞軍，她本來今年不打算分心雙打，但法網報名截止前兩天，西妮雅可娃邀她打女雙，加上佩古拉受傷不能參加今年法網，她才決定和西妮雅可娃組隊。

首次搭檔高芙就帶走大滿貫賽雙打冠軍，西妮雅克娃在頒獎典禮說：「希望我們還可以再一起多打幾場比賽。」

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