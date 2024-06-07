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法網／阿爾卡拉斯逆轉準球王辛納 生涯首闖男單決賽

記者劉肇育／即時報導
西班牙好手阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）。 (路透)
西班牙好手阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）。 (路透)

法網男單4強賽今天上演前球王阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）與即將在下周首度登上球王寶座的辛納（Jannik Sinner）間的新世代對決，其中阿爾卡拉斯在先丟首盤的情況下，將比賽帶入五盤大戰，最終在歷經4小時9分鐘的苦戰後，更以2：6、6：3、3：6、6：4、6：3逆轉勝出，生涯首闖法網男單決賽。

世界排名第2、3名的辛納與阿爾卡拉斯今年法網在4強賽碰頭，也是雙方生涯的第9度交手，在前8次對決中兩位新世代天王打出了4勝4敗的平局，不過今天則是雙方生涯首度在法網對決。

其中將在下周取代約克維奇登上球王寶座的辛納，在首盤就打出強勢開局，開賽後連保帶發拿下4局，取得4：0的大幅領先，最終在首盤3度破發下以6：2先下一城。

西班牙好手阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）。 (路透)
西班牙好手阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）。 (路透)

不過接下來兩人也展開激烈拉鋸，各以6：3拿下一局，儘管辛納在前三盤打完後取得2：1的聽牌優勢，但關鍵第四盤阿爾卡拉斯也展現強大抗壓力，在前9局雙方都成功保發的情況下，阿爾卡拉斯卻在第10局逼出該盤兩人唯一一個破發點，並成功攻破辛納防線，以6：4扳平戰局。

決勝第五盤，阿爾卡拉斯再度出擊，在第二局率先破發，並一度取得3：0領先，最終也在第9局歷經三個賽末點順利以6：3取勝，搶下生涯首張法網男單決賽門票，至於另外一張冠軍賽門票，則將由第4種子的德國澤瑞夫（Alexander Zverev）與第7種子的挪威魯德（Casper Ruud）爭奪。

阿爾卡拉斯 法網 德國

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