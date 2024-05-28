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網球／目標瞄準巴黎奧運 納達爾談溫布頓參賽：可能很難

記者曾思儒／即時報導
「西班牙蠻牛」納達爾。（美聯社）
「西班牙蠻牛」納達爾。（美聯社）

手握14座法網金盃的「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal），可能的生涯最後賽季卻是嚐到生涯第一次「一輪遊」，但他已預告將重返羅蘭加洛斯球場，7月底開幕的巴黎奧運是他下個重要目標。

下星期要滿38歲的納達爾，去年因傷中斷連18度參賽法網紀錄，今年回歸卻在首輪就遭遇列第4種子的德國名將澤瑞夫（Alexander Zverev），話題對決雖只打了3盤卻進行3小時又5分鐘，最終澤瑞夫以6：3、7：6（7：5）、6：3勝出，成為史上第3位在法網擊敗納達爾的選手。

可能的法網「最後一舞」停在首輪，納達爾預計2個月後就會重返羅蘭加洛斯，他將代表西班牙爭取個人第3面奧運金牌；2008年北京奧運，納達爾是男單金牌得主，2016年里約奧運打下男雙金牌，是西班牙最具指標的運動明星之一。

結束第19度法網旅程的納達爾表示，現在主要目標就是放在巴黎奧運，屆時比賽場地是他再熟悉不過的紅土賽場，「所以我要以適當方式準備好自己，再到這時是健康且準備妥當，讓我們繼續看下去。」

巴黎奧運前還有6月登場的溫布頓，兩屆草地大滿貫納達爾鬆口說，要打溫布頓「看起來很困難」，他有很大機會專注在紅土賽場，為奧運好好準備。

是否延續球員生涯，納達爾也打算奧運後再做最後決定，他透露心態準備上是打到奧運，之後會全方面檢視狀態，包括比賽內容、心理狀況和身體反應等，再評估繼續出賽是否有意義。

「如果我持續享受其中，感覺我仍有競爭力也夠健康來享受這些，我希望再走長遠一些。」納達爾表示，就算繼續選手生涯也不確定能持續多久，一切要取決身體狀況，再做出最後決定。

巴黎奧運 納達爾 法網

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