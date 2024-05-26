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網球／魯德直落2擊敗「黑馬」勇奪日內瓦男單第3冠

新華社／日內瓦25日電
挪威名將魯德勇奪日內瓦公開賽男單冠軍。(歐新社)
挪威名將魯德勇奪日內瓦公開賽男單冠軍。(歐新社)

儘管一天打了兩場比賽，但挪威選手魯德（Casper Ruud）依舊保持了極佳的競技狀態，直落兩盤擊敗賽會「黑馬」馬哈奇（Tomas Machac），獲得男子職業網球選手協會（ATP）250日內瓦公開賽男單冠軍。

由於下雨，原定24日下午舉行的魯德與義大利選手科博利（Flavio Cobolli）的半決賽被推遲到25日上午舉行。二號種子魯德苦戰三盤，在先失一盤的情況下扳回一盤，並在搶七賽中艱難擊敗對手，晉級決賽。

魯德決賽的對手是非種子選手、捷克的馬哈奇，後者在24日的半決賽中2：1戰勝世界排名第一的約克維奇（Novak Djokovic），爆出賽事最大冷門。決賽中，馬哈奇絲毫沒有第一次打入ATP賽事決賽的緊張，反而以5：3領先，只差一局就可以拿下首盤比賽。但魯德隨後連續破掉馬哈奇的發球局，連勝四局，以7：5拿下首盤。

第二盤魯德完全發揮出自己的優勢，對馬哈奇的發球也更加適應，最終6：3獲勝，第三次獲得日內瓦公開賽的冠軍。

賽後，魯德說：「他（馬哈奇）差點贏了第一盤，但這就是網球，有時候也不那麼公平。這一周的比賽很不容易，每場比賽都很艱苦，天氣也不太給力。我現在非常高興，能夠在這裡再次獲勝感覺非常好。」

義大利 約克維奇

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