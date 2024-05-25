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法網／紅土大滿貫最終戰？納達爾：很大機會但非百分百

記者曾思儒／即時報導
今年有很大機會是納達爾的法網最終戰。（歐新社）
今年有很大機會是納達爾的法網最終戰。（歐新社）

紅土大滿貫法網今天點燃戰火，有「紅土之王」美稱的「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）傷後回歸成眾所矚目焦點，預定第二日賽程出賽的他也透露，僅管今年有很大機會是法網最終戰，但並非是「百分之百」確定，無法真的給出完全肯定答案。

納達爾今年沒排上種子，且首輪就要強碰列第4種子的德國名將澤瑞夫（Alexander Zverev），成男單首輪的話題對決；目前世界排名276的納達爾開打前被詢問，是否是生涯最後一次法網出賽，他回說：「有很大、很大機會是我最後一次法網，但如果我要百分百說這是最後一次？抱歉，我不會這樣說，因為我無法預測後面會發生什麼事。」

下月將滿38歲的納達爾，去年因傷缺席生涯打下14座金盃的法網，今年也打打停停，本季戰績僅累積7勝4敗，前兩周羅馬公開賽也提前出局，自己將狀態形容是「災難」，不過來到巴黎、在超過千名球迷前練習，他表示已能自信移動，跑動不受太大限制，是很正向的消息。

法網前和媒體見面，納達爾被問到許多和未來相關的問題，是否是法網最終戰只是其一，還有他還會打多久巡迴賽等問題。

「給我點時間，或許一個月後我會說『OK，夠了，我無法再前進了』，但就今天，某種程度上，我無法保證這是最後一次。」納達爾回應說。

法網 納達爾 德國

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