網球／約克維奇場邊簽名被水瓶砸到 當場頭暈倒地

約克維奇2024羅馬網球賽首戰，輕鬆直落二告捷。（新華社）

網壇世界第一的約克維奇 （Novak Djokovic）11日在羅馬大師賽第二輪取得開門紅，不過賽後卻遭遇飛來橫禍，緊急送醫治療。

約克維奇在比賽後為球迷簽名時卻遭遇意外。根據現場觀眾拍攝的影片顯示，約克維奇當時正在專心為球迷簽名，看台上一位彎腰等待簽名的男球迷，因為動作幅度過大的原因，背包中的水杯不慎掉落，正好砸在約克維奇的腦袋上。

球王當場難忍疼痛倒地不起，因為出現小傷並有頭暈症狀，賽後記者會隨之取消。

The tournament released a video showing that Novak Djokovic was hit on the head by accident.



The bottle slipped from a fan’s backpack.



Just a very unfortunate, unlucky situation. ❤️‍🩹



(via @InteBNLdItalia)

pic.twitter.com/5LIzzWZpMS — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 10, 2024

羅馬大師賽官方隨後聲明：「約克維奇在離開中央球場為觀眾簽名時，不小心被水瓶擊中頭部，他接受了適當的治療，並已離開賽場返回酒店，他的狀況暫時並不令人擔憂。」

約克維奇也在社交媒體上報平安，「謝謝大家的關心，這只是一場意外，我現在在酒店用冰袋冰敷，一切都很好，周日見。」