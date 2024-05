網球／約克維奇場邊簽名被水瓶砸到 當場頭暈倒地

網壇世界第一的約克維奇 (Novak Djokovic)11日在羅馬大師賽第二輪取得開門紅,不過賽後卻遭遇飛來橫禍,緊急送醫治療。

約克維奇在比賽後為球迷簽名時卻遭遇意外。根據現場觀眾拍攝的影片顯示,約克維奇當時正在專心為球迷簽名,看台上一位彎腰等待簽名的男球迷,因為動作幅度過大的原因,背包中的水杯不慎掉落,正好砸在約克維奇的腦袋上。

球王當場難忍疼痛倒地不起,因為出現小傷並有頭暈症狀,賽後記者會隨之取消。

The tournament released a video showing that Novak Djokovic was hit on the head by accident.



The bottle slipped from a fan’s backpack.



Just a very unfortunate, unlucky situation. ❤️‍🩹



(via @InteBNLdItalia)

pic.twitter.com/5LIzzWZpMS