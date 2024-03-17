印地安泉女網／復出不到1年…謝淑薇奪第4冠 重返女雙球后

台灣女網「一姊」謝淑薇（左），和比利時搭檔梅騰絲（左）在印地安泉女網賽再闖決賽，擊敗對手奪冠。（歐新社）

今年澳網 包辦女雙和混雙金盃的台灣「一姐」謝淑薇 ，和比利時搭檔梅騰絲（Elise Mertens）印地安泉女網賽再闖決賽，16日和澳洲 杭特（Storm Hunter）／捷克絲妮柯娃（Katerina Siniakova）爭冠也形同「球后之爭」，最終台比組合以6：3、6：4登頂，謝淑薇捧冠、重返世界第一，單日雙喜。

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梅騰絲和杭特是去年搭檔，合作拿了2冠還入圍年度最佳雙打組合，但季外分道揚鑣，梅騰絲和去年復出的謝淑薇再度合作，澳網8強就是擊敗16日決賽同樣對手。目前梅騰絲、謝淑薇和杭特分居世界前3，謝淑薇本站後已確定積分超越梅騰絲，16日決賽和杭特也形同世界第一爭奪戰。

列頭號種子的台比組合首盤一開賽就遭破發，所幸第2局馬上回破，第8局更連下4分再度破發，以6：3先下一城。

第二盤雙方互保發球局到第9局，杭特發球局時謝淑薇連打出好球，讓現場歡聲雷動，台比組合憑藉關鍵破發取得局數5：4領先，梅騰絲的賽末發球局，謝淑薇精妙小球製造穿越的致勝球機會，且在第一個賽末點就迎接勝利，讓頭號種子以6：4奪下勝利。