印地安泉女網／謝淑薇闖女雙決賽 與杭特爭球后

台灣網球好手謝淑薇 與比利 時搭擋梅騰絲（Elise Mertens），14日上午在印地安泉女網賽女雙4強賽，以6：2、7：6（7：5）擊敗美國梅莉雪（Nicole Melichar-Martinez）／澳洲 佩蕾絲（Ellen Perez），兩人繼2021年後再度攜手挺進到印地安泉女雙決賽。

曾3度奪下印地安泉女雙冠軍的謝淑薇，最近一次在此賽事奪冠就是2021年與梅騰絲攜手拿下，而今年兩人再度聯手出擊一路過關斬將，並在今天的4強賽中碰上美澳組合梅莉雪／佩蕾絲。

在首盤賽事中謝淑薇／梅騰絲就展開猛烈攻勢，在被對手開局保發後，接下來連破帶保連續拿下5局，首盤僅花32分鐘就以6：2拿下，不過第二盤梅莉雪／佩蕾絲回穩後雙方也展開拉鋸戰，一路保發到搶七局後，才由謝淑薇／梅騰絲率先破發，並以7：6（7：5）勝出，搶下決賽門票。

而這也是謝淑薇生涯第4度挺進到印地安泉女雙決賽，過去3度打進決賽她分別與彭帥、史翠可娃（Barbora Strycova）和梅騰絲各拿下一冠，打進冠軍賽後還不曾爭冠失手。

至於謝淑薇／梅騰絲冠軍賽的對手將是澳洲杭特（Storm Hunter）／捷克辛妮亞柯娃（Katerina Siniakova），其中杭特目前在女雙世界排名高居第3名，緊追在梅騰絲與謝淑薇之後，在謝淑薇積分已確定將於下周超越梅騰絲的情況下，杭特則是唯一能夠威脅謝淑薇登上球后的選手，也將讓這場比賽成為兩人間的球后之爭。