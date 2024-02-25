我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美稱中國是WTO最大挑戰 中國商務部：霸凌行徑

特斯拉訂迷你派竟棄單 加州聖荷西小店慘賠 驚動馬斯克回應

高球／潘政琮PGA墨公開賽獲第3 獲全卡資格：謝謝上天眷顧

記者曾思儒／即時報導
潘政琮。（路透資料照片）
潘政琮。（路透資料照片）

東京奧運打下中華隊歷史性男子高爾夫銅牌的潘政琮，去年因左手腕傷勢缺席美巡賽5個月，今年頭兩站又遭淘汰，但今天墨西哥公開賽「拉尾盤」，決賽輪拖著病體奮力繳出65（-6）桿，排名從20直接竄上並列17名，進帳145分整的聯邦快遞盃積分也讓小潘保住美巡賽全卡資格，讓他直呼感謝。

32歲的潘政琮卻年有5個月沒參賽，今年賽季有13場醫療豁免參賽資格，但他必須在這些比賽中獲得57.89的聯邦快遞盃積分，才能保住美巡賽卡（前125名）；他1月從夏威夷舉行的索尼公開賽（Sony Open）展開生涯在美巡的第8個賽季，但沒能躍過晉級線，第二場鳳凰城公開賽也遭淘汰，第三站墨西哥公開賽總算一吐怨氣。

潘政琮首輪揮出平標準桿的71桿桿，第二輪和第三輪同樣繳出67（-4）桿，決賽輪更抓下8隻小鳥，雖在第4洞和第8洞吞下柏忌，單輪65（-6）桿仍寫全場最佳，最終以270（-14）桿竄上並列第3，獲得429300美元獎金和寶貴的145.000分聯邦快遞盃積分，保住全卡資格。

寫下本季最佳成績，潘政琮在社群分享心情，「經歷了一段時間的低潮，很高興在這一周打出了並列第三的成績，也重新取回了2024年的全卡資格。」

小潘也透露，墨西哥公開賽球場超過7400碼，來之前不覺得自己能繳出什麼成績，甚至第二輪晉級後開始發燒、咳嗽，第三輪打完身體仍不舒服，最後兩輪早上都是全身酸軟、吞兩顆止痛藥才上場，賽後再回房睡12個小時，但自己和桿弟都沒有放棄，「互相鼓勵，拿出耐心來一桿一桿打，非常謝謝上天的眷顧，最後繳出了很好的成績。」他最後也感謝球迷支持，接續賽季也會繼續努力。

墨西哥公開賽冠軍由美國克奈普（Jake Knapp）以265（-19）桿、2桿之差首度封王，喜獲145萬8千美元的生涯第一筆美巡賽冠軍獎金。

墨西哥 東京奧運 夏威夷

上一則

NBA／約柯奇連3場大三元創首見紀錄、柯瑞熄火 金塊橫掃勇士

下一則

NBA／字母哥30分「準大三元」公鹿撞翻76人

延伸閱讀

北部邊境無證客也暴增 美施壓加拿大：墨遊客須獲簽證

北部邊境無證客也暴增 美施壓加拿大：墨遊客須獲簽證
洛學區十項學術全能 7隊晋級加州賽

洛學區十項學術全能 7隊晋級加州賽
北部邊境無證客也暴增 美施壓加拿大：墨遊客須獲簽證

北部邊境無證客也暴增 美施壓加拿大：墨遊客須獲簽證
貿易戰方酣 金融時報：中商品仍從墨對美登堂入室

貿易戰方酣 金融時報：中商品仍從墨對美登堂入室

熱門新聞

道奇選手大谷翔平。（美聯社）

MLB／大谷翔平還沒出賽就吸票 道奇高層嚇到：從沒看過

2024-02-23 21:47
中華職棒啦啦隊文化躍上大聯盟官網，今天以長文報導啦啦隊女孩如何改變台灣棒球。（聯合報系資料照）

台式應援躍上MLB官網 「女孩如充電線帶來能量」

2024-02-23 15:18
羅密歐貝克漢（左）被稱為昔日「足球金童」老爸大衛最帥的兒子。圖／摘自IG

貝克漢家最帥次男羅密歐 和模特兒女友鬧翻分手？

2024-02-25 11:18
菜鳥波傑姆斯基本季成勇士亮點，不過他的進步自家人其實並不意外。（路透）

NBA／一對一贏過柯瑞、保羅 勇士菜鳥崛起自家人不意外

2024-02-21 01:19
大谷翔平（右）為道奇隊拍攝個人照片，新球衣疑似讓大谷的內褲若隱若現，引發討論。（美聯社）

大谷內褲被看光？ MLB新球衣變「透視褲」負評如潮

2024-02-23 00:09

NBA明星賽／飛過「俠客」歐尼爾 麥克朗：約好讓前輩把手放頭上

2024-02-18 02:30

超人氣

更多 >
華裔科學家 發現癌症新療法

華裔科學家 發現癌症新療法
傳英王罹癌「比想像中危險」 繼位計畫悄展開

傳英王罹癌「比想像中危險」 繼位計畫悄展開
70年代花旦李影摔倒 在加拿大離世 享壽70歲

70年代花旦李影摔倒 在加拿大離世 享壽70歲
華男被捕後再入境面臨遣返 控告國安部

華男被捕後再入境面臨遣返 控告國安部
華人走線客怨交培訓費 卻沒保證有工作 仲介：沒這種承諾

華人走線客怨交培訓費 卻沒保證有工作 仲介：沒這種承諾