高球／潘政琮PGA墨公開賽獲第3 獲全卡資格：謝謝上天眷顧

潘政琮。（路透資料照片）

東京奧運 打下中華隊歷史性男子高爾夫銅牌的潘政琮，去年因左手腕傷勢缺席美巡賽5個月，今年頭兩站又遭淘汰，但今天墨西哥 公開賽「拉尾盤」，決賽輪拖著病體奮力繳出65（-6）桿，排名從20直接竄上並列17名，進帳145分整的聯邦快遞盃積分也讓小潘保住美巡賽全卡資格，讓他直呼感謝。

32歲的潘政琮卻年有5個月沒參賽，今年賽季有13場醫療豁免參賽資格，但他必須在這些比賽中獲得57.89的聯邦快遞盃積分，才能保住美巡賽卡（前125名）；他1月從夏威夷 舉行的索尼公開賽（Sony Open）展開生涯在美巡的第8個賽季，但沒能躍過晉級線，第二場鳳凰城公開賽也遭淘汰，第三站墨西哥公開賽總算一吐怨氣。

潘政琮首輪揮出平標準桿的71桿桿，第二輪和第三輪同樣繳出67（-4）桿，決賽輪更抓下8隻小鳥，雖在第4洞和第8洞吞下柏忌，單輪65（-6）桿仍寫全場最佳，最終以270（-14）桿竄上並列第3，獲得429300美元獎金和寶貴的145.000分聯邦快遞盃積分，保住全卡資格。

寫下本季最佳成績，潘政琮在社群分享心情，「經歷了一段時間的低潮，很高興在這一周打出了並列第三的成績，也重新取回了2024年的全卡資格。」

小潘也透露，墨西哥公開賽球場超過7400碼，來之前不覺得自己能繳出什麼成績，甚至第二輪晉級後開始發燒、咳嗽，第三輪打完身體仍不舒服，最後兩輪早上都是全身酸軟、吞兩顆止痛藥才上場，賽後再回房睡12個小時，但自己和桿弟都沒有放棄，「互相鼓勵，拿出耐心來一桿一桿打，非常謝謝上天的眷顧，最後繳出了很好的成績。」他最後也感謝球迷支持，接續賽季也會繼續努力。

墨西哥公開賽冠軍由美國克奈普（Jake Knapp）以265（-19）桿、2桿之差首度封王，喜獲145萬8千美元的生涯第一筆美巡賽冠軍獎金。