澳網／不認三巨頭落幕 辛納：網壇需新一代冠軍

22歲的辛納勇奪澳網冠軍。（路透）

義大利年輕好手辛納（Jannik Sinner）在澳洲網球公開賽男單奪冠，表現讓人眼睛為之一亮，雖不覺得「三巨頭」世代就此結束，但22歲的他認為，網壇確實需要新一代的冠軍。

路透報導，辛納與俄羅斯名將梅德維夫（Daniil Medvedev）激戰5盤後拿下澳網 冠軍，是大會10年來首次看到「三巨頭」以外的球員在男單登頂。三巨頭指的是塞爾維亞的約克維奇 （Novak Djokovic）、西班牙「蠻牛」納達爾 （Rafa Nadal）、退役瑞士球星費德勒（Roger Federer）這3名叱吒網壇近20年的球員。

約克維奇36歲仍打出一手好球，雖減緩了三巨頭殞落的速度，但現年42歲的費德勒於2022年高掛球拍，37歲的納達爾今年也可能跟著退休，這讓網壇的金字塔頂端出現世代交替的情況。

而辛納這次澳網封王後，與20歲西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）一起擠身大滿貫冠軍得主行列，是年紀相仿競爭對手間最早取得突破的新生代球員之一。

辛納與獎盃合影時說：「未來會發生什麼很難預測，但身為這個世代一份子還是挺不錯的。」

「我認為下個世代（球員）正是這項運動所需要的，而這也能讓比賽稍微出現變化。」

辛納是自2008年的約克維奇以來澳網最年輕男單冠軍得主。約克維奇2008年首度在澳網稱王，生涯迄今在此捧過10座金盃。辛納在本屆賽事雖於四強撂倒有24座大滿貫冠軍的約克維奇，但並不認為外界應該比較他們兩人。

辛納說：「他是不同層級的，我很高興今年能拿下澳網冠軍獎盃，接下來就看看會發生什麼事。我還有很多要努力的地方，但我會享受這個過程，然後看看未來能有什麼成就。」