澳網／莎芭蓮卡衛冕女單后座 寫11年難得一見紀錄

莎芭蓮卡擊敗中國女將鄭欽文，成為自2013年以來首位澳網女單衛冕成功的球員。 （新華社）

澳洲網球公開賽 女子單打決賽27日舉行，白俄羅斯 名將莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）以6：3、6：2直落二，擊敗中國女將鄭欽文，成為自2013年以來首位澳網 女單衛冕成功的球員。

莎芭蓮卡第一盤就表現強勢，開賽連拿3局，直到第4局鄭欽文才成功保發，莎芭蓮卡以5：2領先進入第8局，一度取得3個盤末點，但鄭欽文努力扳平，靠著單局3記Ace球保住發球局，第9局莎芭蓮卡保住發球局也拿下盤末點。

次盤莎芭蓮卡狀態再提升，開賽連拿2局，第3局鄭欽文取得領先時，觀眾席突然出現喧譁聲，比賽一度暫停，不影響鄭欽文首度保發，但接下來莎芭蓮卡連取3局，關鍵第7局鄭欽文再次保發，第8局莎芭蓮卡錯過4個冠軍點，還一度被逼出破發，但先靠Ace扳平，再連得2分，高舉雙手慶祝勝利。

莎芭蓮卡繼去年後再次拿下澳網女單冠軍，成為繼2012、2013年同胞雅莎蘭卡（Victoria Azarenka）後，再次衛冕成功的球員，巧合的是，2013年雅莎蘭卡也是擊敗中國選手李娜成功衛冕。

鄭欽文與莎芭蓮卡過去唯一一次交手是去年美國網球公開賽8強戰，當時鄭欽文以1：6、4：6遭到直落二，而且全場未取得破發點，賽前世界排名莎芭蓮卡第2、鄭欽文第15，無論對戰、成績都居劣勢。

不過鄭欽文在澳網成為李娜之後，史上第二位進入大滿貫決賽的中國球員，也讓她下周就能進入世界女單前10，21歲的鄭欽文2020年踏入職業網壇碰到疫情，2022年正式挑戰WTA巡迴賽，排名從第143名升至第25名，2023年繼續挺進，也被WTA評為年度最佳進步球員。