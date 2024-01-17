澳網／球后拍下前冠軍 英國甜心也晉級

波蘭「世界球后」斯威雅蒂首戰不輕鬆，先輸一盤倒趕兩盤勝出。（歐新社）

波蘭「世界球后」斯威雅蒂（Iga Swiatek）澳網 第三天亮相，擔任中央球場第一戰的她面對前冠軍美國珂寧（Sofia Kenin），首盤雖「慢熱」先遭破發，仍以7：6（7：2）、6：2晉級第二輪。

珂寧是澳網2020年冠軍，16日碰斯威雅蒂首盤2度破發，但第10局的盤末發球局遭回破，最終「搶7」失利；第二盤斯威雅蒂延續氣勢，兩度破發下迎接1小時又51分鐘勝利，跨季連勝場次推進到17場。

「一開始要找到節奏並不容易，我覺得有點不對勁，感覺珂寧做什麼都對，所以要給她很大敬意。」斯威雅蒂提到，珂寧拿過澳網金盃，有過成功經驗，「但我很開心第二盤有提升水準。」

澳網最佳成績是前年打進4強的斯威雅蒂也提到，試著不去在意隔網對手是誰，專注在自己內容，「我知道若我想比賽有好表現，我必須能贏所有選手，如果我值得進入第二輪，對手是誰都不重要。」

斯威雅蒂形容，網球是很「棘手」的運動，在籤表上可能遭遇前冠軍、世界第一或是經驗豐富的球員，「你永不知道對手會是誰，所以你必須隨時做好準備。」

此外，3年前美網寫下灰姑娘奪冠旅程的「英國甜心」瑞度卡努 （Emma Raducanu），奪下生涯第一座大滿貫後受苦無代表作，加上傷勢不斷，沒能再複製驚奇旅程；今年澳網她首輪倒是打得強勢，以6：3、6：2拍下美國蘿傑絲（Shelby Rogers），再度綻放甜美笑容。

回歸大滿貫賽場，瑞度卡努16日展現十足壓制力，全場沒被逼出任何破發點，只花1小時又16分鐘就以直落2闖關。

去年打進澳網決賽的哈薩克「愛司女王」芮芭奇娜（Elena Rybakina），16日也展現抗壓性，面對捷克前「世界球后」普莉絲可娃（Karolina Pliskova），芮芭奇娜首盤瓦解對手3個盤末點，且是在「搶7」從3：6落後下連趕5分逆轉，以7：6（8：6）、6：4迎接勝利。

世界排名高居第3的芮芭奇娜，澳網前才摘下布里斯本女網賽金盃，決賽更賞給去年澳網冠軍、白俄羅斯 名將雅莎蘭卡（Aryna Sabalenka），澳網再開出紅盤，本季打出7勝1敗的亮眼成績。