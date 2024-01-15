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澳網／產後首場大滿貫一輪遊 大坂直美：我盡力打出最好表現了

記者曾思儒／即時報導
大坂直美澳網遭淘汰。（路透）
大坂直美澳網遭淘汰。（路透）

相隔15個月，日本前「世界球后」大坂直美產女後回歸網壇，澳網成她復出第一個大滿貫，昨天首輪雖敗給列16種子的法國好手賈西亞（Caroline Garcia），以4：6、6：7（2：7）出局的大坂直美自評已經盡力打出現階段最好表現。

26歲的大坂直美是大滿貫4冠得主，其中2冠就是澳網打下；最高排名曾到世界第一的她去年1月宣布懷孕，7月迎接女兒出身，今年她以媽媽身份回歸，澳網前在布里斯本打下復出首勝，但昨天澳網首輪沒能突破賈西亞的發球局，全場沒能逼出破發點下連輸2盤落馬。

腳步移動不如過往，大坂直美身體狀況和巔峰時期有明顯差距，但她表示已經盡力，「能夠回到中央球場的感覺真的很棒，聽到觀眾的聲音、看他們投入比賽。我告訴自己『6個月前妳還在孕期』，類似這些話，當然，腦袋裡也會有聲音響起『你是誰，怎麼會想一回歸馬上能贏下比賽？』」

大坂直美也提到，懷孕這段期間讓自己好好休息，難得停下腳步的時刻也讓她意識到，身為運動員，這些時間非常珍貴，「在此之前，我從沒把什麼事視為理所當然，但我還年輕，我感覺只要有需要，我就能投入其中。」

不過想像和實際仍有落差，大坂直美坦言，女兒出生後，要讓自己回到競技場並不容易，自己也經過一段掙扎期，「現在我的心態更正面也更感恩。」

大坂直美 澳網 日本

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