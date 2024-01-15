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澳網／老將落難日 墨瑞、瓦文卡「一輪遊」

記者曾思儒／即時報導
墨瑞澳網以4：6、2：6、2：6吞敗。（新華社）
墨瑞澳網以4：6、2：6、2：6吞敗。（新華社）

曾5度打進澳網決賽，「英國希望」墨瑞（Andy Murray）今年卻早早結束墨爾本征途，今天首輪面對列30種子的阿根廷對手埃切韋里（Tomas Martin Etcheverry），墨瑞以4：6、2：6、2：6吞敗，今年前兩站都「一輪遊」。

36歲的墨瑞生涯握有3座大滿貫金盃，世界排名最高曾登上「球王」寶座，但近年受傷病困擾，2018年開始大滿貫最多晉級到第三輪，今年第一站布里斯本公開賽首輪落敗後，他接受英國媒體《BBC》訪問更透露，若無法享受球場，考慮在今年球季後高掛球鞋。

今天迎接澳網首戰，墨瑞面對埃切韋里打得掙扎，最終直落三出局，吞下近12場比賽的第8敗。

除墨瑞落馬，38歲瑞士老將瓦文卡（Stan Wawrinka）今天也沒能闖關，他面對法國曼納利諾（Adrian Mannarino）錯過盤數先「聽牌」機會，以4：6、6：3、7：5、3：6、0：6遭淘汰。

瓦文卡也是今年澳網單打最年長選手，同是37歲的兩位法國選手「跳跳人」孟非斯（Gael Monfils）、賈斯蓋（Richard Gasquet）列第二和第三「資深」，第四老就是挑戰澳網第11冠的塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic），和小約同是36歲的墨瑞是男單第5老。

澳網 約克維奇

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