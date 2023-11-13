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網球／年終賽首戰奪勝 約克維奇年終排名確定第1

中央社／義大利杜林12日綜合外電報導
塞爾維亞世界球王約克維奇今天在ATP年終賽首戰鏖戰3盤擊敗丹麥新星魯內。 （新華社）
塞爾維亞世界球王約克維奇今天在ATP年終賽首戰鏖戰3盤擊敗丹麥新星魯內。 （新華社）

塞爾維亞網球名將約克維奇今天在ATP年終賽首輪，以7比6（7/4）、6比7（1/7）、6比3擊敗丹麥對手魯內，提前確定年終的世界排名將高居第一。

路透報導，這是約克維奇生涯第八度拿下年終世界排名第一，繼續擴大自己所保持的最多年終球王紀錄。

魯內（Holger Rune）今天這場比賽火力四射，但36歲的約克維奇（Novak Djokovic）也不斷拉高自己的極限。

這場比賽第一盤就讓球迷幾乎要坐不住了，約克維奇在歷經搶七大戰後才艱苦拿下。

但20歲的魯內在兩人生涯前四次交手拿下兩勝，因此沒有被嚇傻，反而加足馬力，將比賽再次帶進搶七大戰，並收下第二盤扳平戰局。

儘管第二盤搶七局表現異常的差，約克維奇第三盤讓自己的經驗展現了價值，助他朝創紀錄的年終賽第七座冠軍邁進一步。

約克維奇此役贏球，近期拿下19連勝，這使西班牙好手艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）本週的世界排名積分確定無法超越約克維奇，也讓約克維奇提前確定他年終世界排名第一的位置。

年終賽首日稍早的賽程中，義大利的辛納（Jannik Sinner）在地主球迷面前，以6比4、6比4直落二擊敗希臘的西西帕斯（Stefanos Tsitsipas），拿下綠組開幕戰勝利。

約克維奇接下來將於14日對上辛納。

約克維奇 義大利

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