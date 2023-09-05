美網／約帥直落3馴黑馬 小蠻牛晉級拚連霸

塞爾維亞名將約克維奇，晉級美網男單8強。（歐新社）

克羅埃西亞男將高約（Borna Gojo）美網「黑馬」旅程3日終結在塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）手中，確定重返「世界球王」的約帥此役以6：2、7：5、6：4晉級，生涯第57度打進大滿貫8強，朝史上最多24座大滿貫再進一步。西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯 （Carlos Alcaraz）4日也拿下8強門票。

約帥這場比賽第二盤雖先遭破發，但在0：2落後下逆轉，生涯17度美網亮相就有13度晉級8強，讓高約從會外賽開始的驚奇旅程終止。

約帥透露，有看高約打會外賽的表現，進入會內後也有注意這名好手，「今天比賽的關鍵之一就是要抵消他的發球，試著減少他的愛司和致勝球。」

身高196公分的高約，此役雖發出12記「愛司」，卻也出現8次雙發失誤，第二盤先破發球局下就是連續雙誤讓出領先，不過世界排名105的他從會外賽一路闖進會內第四輪，世界排名預計狂升到76名。

以第2種子身分進入8強的約帥，成籤表下半部4名晉級選手中唯一的非地主成員，下戰將遭遇弗里茲（Taylor Fritz）。

至於生涯不過第3次在美網亮相的阿爾卡拉斯不斷寫下紀錄，4日他以6：3、6：3、6：4拍下義大利 對手阿納爾迪（Matteo Arnaldi），8強門票入手，繼續挑戰成為2008年「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）後第一位連霸男單選手。

斯威雅蒂輸球 摔下球后寶座

而波蘭「世界球后」斯威雅蒂（Iga Swiatek）又敗給宿敵拉脫維亞好手奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko），除衛冕失利，也代表「世界球后」身分將讓人，讓斯威雅蒂連續球后周數停在WTA史上第三長的75周。