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美網／約帥直落3馴黑馬 小蠻牛晉級拚連霸

體育新聞組／綜合報導
塞爾維亞名將約克維奇，晉級美網男單8強。（歐新社）
塞爾維亞名將約克維奇，晉級美網男單8強。（歐新社）

克羅埃西亞男將高約（Borna Gojo）美網「黑馬」旅程3日終結在塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）手中，確定重返「世界球王」的約帥此役以6：2、7：5、6：4晉級，生涯第57度打進大滿貫8強，朝史上最多24座大滿貫再進一步。西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）4日也拿下8強門票。

約帥這場比賽第二盤雖先遭破發，但在0：2落後下逆轉，生涯17度美網亮相就有13度晉級8強，讓高約從會外賽開始的驚奇旅程終止。

約帥透露，有看高約打會外賽的表現，進入會內後也有注意這名好手，「今天比賽的關鍵之一就是要抵消他的發球，試著減少他的愛司和致勝球。」

身高196公分的高約，此役雖發出12記「愛司」，卻也出現8次雙發失誤，第二盤先破發球局下就是連續雙誤讓出領先，不過世界排名105的他從會外賽一路闖進會內第四輪，世界排名預計狂升到76名。

以第2種子身分進入8強的約帥，成籤表下半部4名晉級選手中唯一的非地主成員，下戰將遭遇弗里茲（Taylor Fritz）。

至於生涯不過第3次在美網亮相的阿爾卡拉斯不斷寫下紀錄，4日他以6：3、6：3、6：4拍下義大利對手阿納爾迪（Matteo Arnaldi），8強門票入手，繼續挑戰成為2008年「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）後第一位連霸男單選手。

斯威雅蒂輸球 摔下球后寶座

而波蘭「世界球后」斯威雅蒂（Iga Swiatek）又敗給宿敵拉脫維亞好手奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko），除衛冕失利，也代表「世界球后」身分將讓人，讓斯威雅蒂連續球后周數停在WTA史上第三長的75周。

奧斯塔朋科最佳大滿貫戰績是2017年法網登頂，同年溫布頓也打進8強，此後18場大滿貫最佳成績只到第四輪，直到今年澳網才再嘗8強滋味。她生涯4度碰上斯威雅蒂全勝。

波蘭「世界球后」斯威雅蒂在美網落馬，無緣衛冕，非常不滿意自己的表現。（Getty...
波蘭「世界球后」斯威雅蒂在美網落馬，無緣衛冕，非常不滿意自己的表現。（Getty Images）
塞爾維亞名將約克維奇，晉級美網男單8強。（美聯社）
塞爾維亞名將約克維奇，晉級美網男單8強。（美聯社）
塞爾維亞名將約克維奇，晉級美網男單8強。（歐新社）
塞爾維亞名將約克維奇，晉級美網男單8強。（歐新社）

阿爾卡拉斯 義大利 澳網

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