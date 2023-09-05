美網／拍下二寶媽「丹麥甜心」 高芙連2年晉8強

美國女將高芙連兩年打進美網8強。（Getty Images）

無愧是美網的地主希望，美國19歲女將高芙（Coco Gauff）頂住產後回歸的前球后「丹麥甜心」伍茲妮雅琪（Caroline Wozniacki）強力挑戰，以6：3、3：6、6：1打下8強門票，成為退役前輩小威廉絲（Serena Williams）後第一位連兩年打進美網8強的地主青少女選手。

高芙成名甚早，「丹麥甜心」也是年紀輕輕就打出名號，2009年她就以19歲時之齡闖進美網決賽，2021年宣布退役，生下一雙寶貝兒女後重返賽場，美網才是33歲「伍媽」產後復出第一個大滿貫，能連勝3場打進第四輪已寫下驚奇，3日再和高芙纏鬥2小時，讓小14歲的對手都稱讚不已。

小威1999年在美網奪冠時年僅17歲，接續2年她成績也從8強起跳，之後超過20年再沒有成績如此傑出的青少女選手，直到高芙的出現。

鄭欽文贏上屆亞軍

年僅20歲的中國「小花」鄭欽文，今年美網打出突破表現，4日在路易阿姆斯壯球場面對上屆亞軍、名列第5種子的突尼西亞名將加博（Ons Jabeur），鄭欽文槿花1小時又22分鐘就以6：2、6：4出線，生涯首度打進大滿貫8強。