美網／輸2贏3 約克維奇跨夜戰驚險逆轉晉16強

約克維奇在跨夜大戰上演輸2贏3大逆轉。（Getty Images）

前世界球王約克維奇 （Novak Djokovic）在美網第三輪與28歲的塞爾維亞同胞捷雷（Laslo Djere）上演激戰，在先丟兩盤的情況下，約克維奇後三盤急起直追，最終以4：6、4：6、6：1、6：1、6：3，在跨夜大戰中逆轉勝出，挺進到16強。

影音來源：YouTube

今年美網男單爆冷賽事不斷，包括第5種子挪威好手魯德（Casper Ruud）、第4種子丹麥新星魯內（Holger Rune）、第7種子西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）都相繼在前兩輪出局。

世界排名第2、今年將挑戰個人生涯第24座大滿貫的約克維奇，在前兩輪都以直落三輕鬆橫掃對手後，第三輪碰上世界排名第38名的同胞捷雷也陷入苦戰。

在前兩盤賽事中，約克維奇不僅無法攻破對手發球局，還各有一次被破發的紀錄，讓捷雷以兩個6：4先拿兩盤，不過第三盤約克維奇在首局保發後，第二局總算首度打破對手發球局，讓他一度高舉雙手帶動全場氣氛，為自己打氣，而該盤約克維奇一度連拿5局，並以6：1追回一盤。

第4盤約克維奇乘勝追擊，讓捷雷在該盤的4個發球局全都失守，以6：1扳平戰局，在場上局勢已經完全顛覆的情況下，約克維奇決勝盤開盤又連拿3局，第9局約克維奇在自己的發球局取得賽末點，不過第一個卻遭到捷雷化解，第二個賽末點才靠著捷雷回擊出界，由約克維奇在2日凌晨1點半拿下勝利，而約克維奇接下來16強賽也將對上世界排名第105名的克羅埃西亞選手高約（Borna Gojo）。